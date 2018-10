Brake Mit dem Schulfest, dem Schulausflug und dem diesjährigen Zirkusprojekt hat der Förderverein der Grundschule Kirchhammelwarden in den zurückliegenden Jahren drei größere Vorhaben initiiert und finanziert. Das berichtete der 1. Vorsitzende Walter Focke jetzt auf der Jahreshauptversammlung. Jenseits des Schulalltags habe das Schulleben bereichert werden können. Ihm seien solche Projekte besonders wichtig, die den Kindern nicht nur viel Spaß machten, sondern ihnen auch besondere Erinnerungen und Erfahrungen ermöglichten.

Die vergangenen Monate standen im Zeichen des Umbruchs: Bereits auf der vorherigen Jahreshauptversammlung konnten zwei der sechs Vorstandsposten nicht neu besetzt werden, nunmehr schieden zwei weitere Vorstandsmitglieder aus. Nachfolger wurden jedoch gefunden. So wurden Iris Hilger zur neuen 1. Vorsitzenden und Sinja Lorbach zur neuen 2. Vorsitzenden gewählt. Ikea Bruna und Hannelore Bohlken übernahmen die Ämter der Schriftführer. 2. Kassenführer ist nun Henrik Büsing. Lediglich die Kassenführung bleibt bis zum nächsten Frühjahr übergangsweise noch in den Händen von Annette Fiestelmann und Walter Focke. Zur Kassenprüferin wurde Ramona Ulrich gewählt.

Für die nächste Zeit stehen die Umgestaltung des hinteren Schulgeländes und die Umsetzung des in Arbeit befindlichen Medienkonzeptes an. Da werde die Unterstützung des Fördervereins sicher gebraucht, so Schulleiterin Ingrid Böttcher-Henning.