Handwerk In Der Wesermarsch: Ehrung der Besten anstelle großer Feier mit allen

Brake Auf eine große Feier müssen die Gesellen in diesem Jahr verzichten. Die Kreishandwerkerschaft Wesermarsch hat in Wiechmanns-Weserhotel die besten Auszubildenden geehrt. Üblicherweise findet die Absolventenfeier in der Stadthalle Friedeburg in Nordenham statt.

„Herzlichen Glückwunsch an alle Absolventen. Insbesondere an die, die herausragende Leistungen erbracht haben“, sagt Eckhard Stein, Präsident der Handwerkskammer Oldenburg. Des Weiteren sei das Handwerk krisenfest. Zu den Besten gehört Thilo Eymers aus Stadland. Er hat seine Ausbildung als Elektroniker bei dem Betrieb Kattau in Butjadingen mit Auszeichnung bestanden. Außerdem hat Eymers eine vorzeitige Zulassung zur Gesellenprüfung (Gp) gemeistert. Jesco Hoffmann (Stadland) hat mit Auszeichnung eine Ausbildung zum Dachdecker bei Heiko Stallkamp in Stadland absolviert.

Ebenfalls mit Auszeichnung hat Simone Scherwitzki (Stadland) eine Ausbildung zum Maler und Lackierer bei Marcel Koopmann in Stadland geschafft. Zusätzlich hat sie eine Umschulung in zwei Jahren absolviert.

Lisa Catharina Gernert aus Bremen hat ihre Tischler-Ausbildung bei der Tischlerei Klaus Rodiek (Lemwerder) mit Auszeichnung bestanden. „Diese Leistungen sind unter besonderen Bedingungen zustande gekommen. Diese Auszeichnungen wollten wir einfach nicht untergehen lassen. Auf eine große Feier müssen wir leider verzichten“, sagt Thomas Sturm, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Wesermarsch.

In der aktuellen Krise habe sich das Handwerk bewährt. Bis auf Bäckereien und Friseure seien die meisten Betriebe auch gut durch die anhaltende Corona-Krise gekommen bisher“, sagt Thomas Sturm. Das Handwerk sei eine gute Perspektive für die Zukunft.