Info-Abend zum Thema Erbrecht

Brake Der Kreisbehindertenbeirat Wesermarsch weist auf mehrere Termine in den kommenden zwei Monaten hin:

Am Mittwoch, 11. April, findet ab 18 Uhr im Kreishaus Brake, Poggenburger Straße 15, ein Informationsabend zum Thema „Erbrecht“ statt. Als Referent hat der Beirat den Bremer Rechtsanwalt Günther Hoffmann eingeladen.

Am Mittwoch, 25. April, findet dann in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr im Kreishaus Brake die Sitzung des Kreisbehindertenbeirates statt. Bei einer erneuten Sitzung am Mittwoch, 16. Mai (15 Uhr), findet im Kreishaus Brake dann das zweite Treffen mit den Vertretungen für Menschen mit Behinderungen der Städte und Gemeinden des Landkreises Wesermarsch statt.