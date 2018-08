Brake /Jade Das Programm steht und umfasst insgesamt 400 Kurse: Die Geschäftsführerin der Kreisvolkshochschule Wesermarsch, Ulrike Michalzik, und die stellvertretende KVHS-Leiterin, Dr. Claudia Schütze, haben jetzt das Herbstprogramm der Kreisvolkshochschule Wesermarsch vorgestellt.

„In unseren neuen Räumlichkeiten in Brake an der Bürgermeister-Müller-Straße 35 wird unser Angebot noch besser wahrgenommen“, freuen sich die beiden bei der Vorstellung des druckfrischen 124 Seiten starken Kataloges, der auch im Internet unter www.kvhs-wesermarsch.de studiert werden kann.

Kommentar Im Wandel der Zeit Umfangreich, vielfältig, offen für Neues: Das neue Herbstprogramm der Kreisvolkshochschule Wesermarsch mit einem Angebot von 400 Kursen kann sich durchaus sehen lassen. Dieses Bildungsangebot ist gerade im ländlichen Raum und in Zeiten des digitalen Wandels von enormer Bedeutung. Den Kursangeboten ist zu entnehmen, dass die Themen Computer und neue Medien, aber auch die berufliche Bildung immer mehr an Bedeutung gewinnen. Erfreulich ist zudem, dass sich alle Interessierten bei der Kursauswahl auch individuell beraten lassen können. Und dieses Angebot ist für eine vernünftige Orientierung in einer Welt, die sich anscheinend immer schneller dreht, überaus empfehlenswert.

Anmeldungen für die entsprechenden Kurse können ab sofort über das Internet, per Mail info@kvhs-wesermarsch.de; persönlich in den Geschäftsstellen in Brake und Nordenham, sowie telefonisch unter

Telefon 04401/7076100 oder per fax unter 04401/7076101 vorgenommen werden. Über einen Wegweiser, der zehn verschieden Themenbereiche umfasst, können Interessierte aus der Fülle der Angebote das Passende wählen. Und auf einen Vortrag, der am 18. September, 18.30 Uhr, in der Oberschule Jade beginnt, möchte die NWZ gerne besonders hinweisen, denn er dreht sich um ein ganz besonders wichtiges Gut, das Wasser:

• Unser wichtigstes Lebensmittel ist preiswert und kalorienfrei. In Deutschland kommt es fast überall in sehr guter Qualität aus dem Hahn. Trotzdem wird Wasser noch oft unterschätzt. Wassertrinken als praktisches Mittel, um Übergewicht vorzubeugen und den Stoffwechsel zu aktivieren, ist bekannt. Welche Rolle das Glas Wasser vor oder nach einer Mahlzeit für das Auftreten von Diabetes spielt, wird noch erforscht. Und auch sonst sind längst noch nicht alle Geheimnisse rund um das gesunde Nass gelüftet.

Laut Sebastian Kneipp ist Wasser ein Allheilmittel von innen wie von außen. Obwohl so wichtig für die Gesundheit, fällt es nicht jedem leicht, genug zu trinken. Doch nicht nur zu wenig, auch zu viel ist manchmal schädlich. Wie wirkt eigentlich Kaffee auf den Wasserhaushalt? Was ist das Besondere an einem Heilwasser? Ist ein Tafelwasser genau so gut wie ein Quellwasser? Wie lässt sich das fehlende Durstgefühl austricksen? Viele Fragen, auf die der Vortrag Antworten geben wird.