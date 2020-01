Brake /Jade /Ovelgönne Das Programm steht, das Frühjahr kann kommen. Die Geschäftsführerin der Kreisvolkshochschule Wesermarsch, Ulrike Michalzik, und die stellvertretende KVHS-Leiterin, Dr. Claudia Schütze, haben am Mittwoch der NWZ das aktuelle Frühjahrsprogramm der Kreisvolkshochschule Wesermarsch vorgestellt.

400Kurse umfasst das Programm insgesamt. „In unseren neuen Räumlichkeiten in Brake an der Bürgermeister-Müller-Straße 35 wird unser Angebot noch besser wahrgenommen“, freuen sich die beiden bei der Vorstellung des druckfrischen Kataloges.

132

Seiten stark ist das Programm, das auch im Internet unter www.kvhs-wesermarsch.de studiert werden kann. Anmeldungen für die entsprechenden Kurse können ab sofort über das Internet, per E-Mail an info@kvhs-wesermarsch.de; persönlich in den Geschäftsstellen in Brake und Nordenham sowie unter Telefon 04401/7076100 oder per Fax unter Telefon 04401/ 7076101 vorgenommen werden.



12

Themenbereiche beinhaltet der Wegweiser des Programmheftes. Die Themenfelder sind

• Aktuelles

• Kulturelles und Kreatives

• Junge VHS

• Pädagogik, Kommunikation, Psychologie

• Grundbildung und Schulabschlüsse

• Berufliche Bildung, Offene Hochschule, Ehrenamt

• Computer und Neue Medien

• Sprachen

• Gesundheit

• Kochen und Ernährung

• Berufliche Qualifikation und Integration

• Service.



7

Außenstellen neben den Hauptstellen in Brake und Nordenham gibt es: Berne, Butjadingen, Elsfleth, Jade, Lemwerder, Ovelgönne und Stadland. „Es ist uns ganz wichtig, dass wir Bildung in die Fläche bringen. Deshalb sind wir froh, dass wir tatsächlich auch in allen Kommunen der Wesermarsch vertreten sind“, sagt Ulrike Michalzik im Gespräch mit der NWZ.



46 000Hefte umfasst die Auflage des neuen Programms. Die Titelseite prägt ein überdimensionales Kuchenstückchen, ein Happy Cup Cake, den die Künstlerin Brit Jandl gemalt hat.

Und passend dazu bietet Brit Jandl am 25. Mai auch wieder den Kursus Happy Painting by Clarissa Hagenmeyer an. „Mit der von Clarissa Hagenmeyer entwickelten Mal-Methode in vier einfachen Schritten bringen wir unsere inneren Kritiker zum Schweigen und wecken den Künstler, der in jedem von uns steckt“, verspricht sie in ihrer Kursbeschreibung.