Brake Dribbeln, Passen, Torschuss, Kopfball und in einem kleinen Feld den Zweikampf – an diesen fünf Stationen geben die neuen Jugendcoaches an diesem Vormittag weiter, was sie in einer Schulung gelernt haben. Zum vierten Mal hatte Manuela Parche vom Kreissportbund Wesermarsch die Jugendcoach-Ausbildung an der IGS Brake angeboten – und zum vierten Mal nahmen Mädchen teil. Erstmals hatte sich in diesem Jahr aber auch ein Dutzend Jungen aus dem neunten und zehnten Jahrgang gemeldet. Und da die Projektmittel vorhanden waren, wurde das Projekt „Kicking Girls“ einfach für beide Geschlechter geöffnet.

Finanziell unterstützt vom Landessportbund Niedersachsen und geleitet von Referentinnen des Instituts „Integration durch Sport und Bildung“, ist das vorrangige Ziel von „Kicking Girls“, Mädchen in Bewegung zu bringen, ein dauerhaftes Interesse für Sport und Bewegung zu wecken und Impulse für persönliche Entwicklungsprozesse zu setzen. Das Angebot richtet sich an Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund gleichermaßen. Die Jugendcoaches sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen und sich vor einer Gruppe zu präsentieren. Und das funktioniert offenbar. Einige der Teilnehmerinnen landen in Vereinen. Aber vor allem auch im Ganztagsbereich der Schulen können sie eingebunden werden.

Dank der Unterstützung von Mädchen und Jungen der Grundschule Harrien konnten die Jugendcoaches gleich ihr in Theorie und Praxis Erlerntes in die Tat umsetzen. Zuvor hatten die angehenden Coaches mit den Referentinnen die Stationen erarbeitet, hatten kleine Bewegungsspiele ebenso kennengelernt wie Merkmale eines guten Unterrichts und eines guten Trainers. Auch standen Erste Hilfe und rechtliche Grundlagen auf dem Lehrplan.

