Brake In der Stadt Brake stehen neun Tagesstätten für die Kinder im Alter von einem bis zum 14. Lebensjahr zur Verfügung. Die einzelnen Einrichtungen haben sich gemeinsam auf ein Anmeldeverfahren zum neuen Kindergartenjahr verständigt. So will die Stadt auch einen Überblick über den Bedarf erhalten.

Eltern werden gebeten, ihre Kinder für die Kinderkrippen (bis 3. Lebensjahr), in den Kindergärten (3. bis 6. Lebensjahr) und im Hort (6. bis 14. Lebensjahr) bis zum 31. Dezember anzumelden. Die Anmeldung erfolgt in den Einrichtungen. Das Angebot umfasst kommunale Einrichtungen und Einrichtungen in freier Trägerschaft.

• Kita Klettermax, Gustav-Heinemann-Str. 41, Telefon 04401/70304

• Kita Tausendfüßler, Ostpreußenstr. 4, Telefon 04401/71545

• Kita Braker Butjer, Klaus-Müller-Str. 2, Telefon 04401/5613

• Haus des Lebens, Kirchenstr. 36, Telefon 04401 79708

• Montessori Kinderhaus, Gartenstr. 3/5, Telefon 04401/5457

• BBZ-Kindergarten, Gerd-Köster-Str. 4, Telefon 04401/922184

• Kita Arche Noah, Golzwarder Str. 43, Telefon 04401 5151

• Lebenshilfe, Händelstr. 5, Telefon 04401/3020

• Zwergnase, Lange Str. 276, Telefon 04401/7062823.