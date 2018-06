Brake Die ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler der mittleren Handelsschule Brake des Schuljahres 1956/1957 trafen sich am vergangenen Wochenende bereits zum siebten Mal zum Klassentreffen in Brake. Organisiert wurde das Klassentreffen von Uwe Gries und Horst Daxl. Von den ehemals 34 Schülern fanden sich am Samstag zur Mittagszeit 30 Personen, zusammengesetzt aus 17 ehemaligen Mitschülern einschließlich Anhang, in Wiechmanns Weserhotel ein. Zunächst wurden die Zimmer, soweit schon möglich, belegt und es wurde ein kleiner Imbiss in Form einer Suppe eingenommen. Später traf man sich an der Kaje, um pünktlich um 14 Uhr mit der Guntsiet nach Harriersand über zu fahren. Drüben gab es eine gemeinsame Kaffeetafel in der Strandhalle Harriersand. Die Rückfahrt gegen 16 Uhr wurde mit einer kleinen Hafenrundfahrt mit der Guntsiet verbunden. Nach diesem ereignisreichen Tag fand man sich gegen 18.30 Uhr zum gemeinsamen Abendessen nach kleiner Karte in Wiechmanns Weserhotel ein. Anschließend folgte ein gemütliches Beisammensein. Nach den vielen Jahren gab es anscheinend viel zu erzählen, denn die Ehemaligen saßen noch bis Mitternacht in gemütlicher Runde beisammen und schwelgten in Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit. Da einige der Leute unter anderem aus Höxter, Diepholz, Hamburg, Bremen und sogar aus Oldendorf (Holstein) angereist waren, übernachteten viele direkt im Hotel, die anderen fuhren nach Hause. Doch schon am nächsten Morgen um 9 Uhr traf man sich wieder in Wiechmanns Weserhotel zum gemeinsamen XXL-Frühstücksbuffet. Nachdem das „Frühstück allererster Klasse mit allem drum und dran“ in Ruhe verspeist war, begann gegen 11 Uhr der nächste Programmpunkt. Eine Busrundfahrt durch den erweiterten Braker Hafen, verbunden mit einem Filmvortrag über die Entwicklung des Hafengeländes, stand an. Gegen ein Uhr aß man zum letzten Mal gemeinsam Mittag bei Hullmann und danach schwärmten die ehemaligen Kameraden auch schon wieder in alle Richtungen aus.