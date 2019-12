Brake Die ehemaligen Realschüler waren sich einig: „Das war klasse.“ 35 Jahre nach ihrem Abschluss an der Realschule Brake trafen sich jetzt ehemalige Schulkameraden wieder. Die Abschlussklasse des Jahrgangs 1984 feierte ihr Wiedersehen in Brake und Ovelgönne.

Das Organisationsteam, bestehend aus Birgit Klostermann, Iris Preikschat, Kerstin Janßen, Dagmar Wessels-Willebrock und Iris Nordhausen, hatte für dieses besondere Treffen einen abwechslungsreichen Tag geplant. Für 13 ehemalige Schulkameradinnen und -kameraden war dies die passende Gelegenheit, um über alte Geschichten zu plaudern und herzlich darüber zu lachen. Dass die Klasse ihr Treffen nahezu vollzählig gefeiert hat, ist nicht selbstverständlich, zumal gleich mehrere Teilnehmer dafür eine weite Strecke zurückgelegt haben.

Eine ehemalige Schülerin ist sogar aus der Schweiz angereist, um den Tag mit bekannten Gesichtern zu verbringen. „Wir freuen uns, dass wir wirklich jeden kontaktieren konnten. Dafür haben wir den klassischen Weg gewählt: Wir haben Briefe versendet“, sagt Birgit Klostermann, bei der das Treffen in den heimischen Wänden mit Kaffee und Kuchen begann. Einige der Einladungen landeten bei Angehörigen, die diese dann pünktlich weitergeleitet haben.

Nach dem gemütlichen Teil ging es „Zum König von Griechenland“ in Ovelgönne, wo noch ausgiebig gefeiert wurde. Und so wurde dann aus den Stunden des Wiedersehens ein denkwürdiges Ereignis, an das sich mit Sicherheit alle Beteiligten gerne erinnern werden. Es hat allen so gut gefallen, dass dem Jubiläum in 15 Jahren nichts im Wege steht.