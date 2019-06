Brake Die Tradition der Treffen im fünfjährigen Rhythmus lebt die Abschluss-Klasse 10c der Realschule Brake von 1983 weiter. 2018 fehlte jedoch eine Kameradin aufgrund eines mehrjährigen Auslandsaufenthaltes. Schnell war sich das Organisations-Komitee Anja Fleischer und Martina Krummacker unter der „Federführung“ von Jens Albrecht einig, dass man auf die Rückkehr warten müsse. Somit wurde im 36. Jahr halt das Treffen unter dem Motto „35a“ gefeiert.

Los ging es diesmal mit dem Wiedersehen an der Braker Kaje und dort startete nach ersten Gesprächen die geführte Bustour durch den Hafen. Viele Informationen und Neuigkeiten über die Entwicklung, aber auch über den Sitznachbarn, füllten die ersten zwei Stunden.

Besonderen Dank schuldet die Klasse dem kompetenten Reiseleiter. Der ehemalige Klassenlehrer Herr Scholz, mittlerweile mit Vornamen Armin angesprochen, war begeistert von dem Zusammenhalt der ersten Klasse seiner Karriere. Dieser Zusammenhalt hatte sich schon früh geprägt.

Manchmal hieß es im Kollegium nur: „typisch 8c“ – denn auch Streiche wurden damals schon gemeinsam vertreten. Manche der Kinder der ehemaligen Klasse 10c unterrichtete Armin Scholz dann zum Ende seines Berufslebens in einigen Fächern.

Nach einem Spaziergang ging es an der Heukaje in die „Weserlust“. In loser Reihenfolge standen etliche Gespräche über die „gute Zeit“ an. Alte Fotos wurden rumgereicht und so mancher erkannte sich in den Erzählungen der Mitschüler nicht richtig wieder. „So unterscheidet sich manchmal die Selbst- von der Fremdeinschätzung“, hieß es aus der Runde.

Für eine Großzahl der Anwesenden fand dann noch der gemütliche Abschluss im „Harrier Hof“ statt.