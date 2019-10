Brake Nach der letzten erfolgreichen Veranstaltungsreihe im Frühjahr 2019, bietet die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft auch im Herbst und Winter wieder viele informative, inspirierende und interessante Workshops und Seminare an.

So findet an drei aufeinander folgenden Montag, 28. Oktober sowie 4. und 11. November, das Gruppen-Coaching „Der Beruf der zu mir passt“ statt. Der Kurs richtet sich an alle Personen, die vor einer beruflichen Neuausrichtung stehen und sich die Fragen stellen, was kann ich, was will ich, was macht mir Freude und in welchen Bereichen und Berufen kann ich meine Interessen und Fähigkeiten gewinnbringend einsetzen?

Der Workshop bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ein persönliches Fähigkeiten- und Stärkenprofil zu entwickeln, das bei der Berufsfindung helfen soll. Auch ein konkreter Umsetzungsplan soll erarbeitet werden. Der Kurs von Dozentin Imke Leith findet jeweils von 9 bis 13 Uhr im Dienstleistungszentrum Varel, Karl-Nieraad-Straße 1, Raum 1.03, in Varel statt.

Am Mittwoch, 6. November, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr findet zudem der Kurs „Neuorientierung in der Lebensmitte“ mit Dozentin Raphaela Gerdes-Schmidt statt. In der Lebensmitte wird vieles auf den Prüfstand gestellt. Das Angebot soll Personen helfen, die nicht in Ihren alten Beruf zurückkehren möchten oder die sich einen Berufswechsel, mehr Selbstbewusstsein und Klarheit über Ihre persönlichen Fähigkeiten wünschen. Gemeinsam sollen mögliche Hindernisse aufgespürt, Potenziale ermittelt und Wege in eine Berufstätigkeit oder für den beruflichen Wechsel skizziert werden. Der Kurs „Neuorientierung in der Lebensmitte“ findet in dem Räumen der Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH, Max-Planck-Str. 4 statt.

Beide Kurse sind kostenfrei. Die Anmeldung zu einem der Kurse erfolgt im Internet auf www.wesermarsch.de.

Bei der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft Jade-Weser, die die Kurse veranstaltet, handelt es sich um ein Projekt der Wirtschaftsförderung Wesermarsch in Kooperation mit dem Landkreis Friesland.