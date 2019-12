Brake Die fünf Frauen der Koordinierungsstelle Sprachförderung des Landkreises Wesermarsch sind jetzt zum Projektende verabschiedet worden. Landrat Thomas Brückmann dankte Regina Hartmann, Margret Schnars, Martina Geberzahn, Susanne Kunz und Kerstin Ulke für ihr großes Engagement und ihre erfolgreiche Arbeit in den vergangenen sechs Jahren.

Nicht zuletzt dank des gemeinschaftlichen Einsatzes aller 43 Sprachförderungsteams in ganz Niedersachsen konnten die Strukturen im Land verändert und verbessert werden. So ist die Sprachförderung in Niedersachsen inzwischen neu geregelt und gesetzlich verankert. Dadurch besteht für alle Träger ein Rechtsanspruch auf Fördergelder des Landes. Nach Absprache mit den Kommunen werden diese Mittel in den einzelnen Städten und Gemeinden auf die Träger verteilt.

Kinder fortbilden

Alles begann mit dem Förderprogramm „Familien mit Zukunft – Kinder bilden und betreuen“. Hierfür hatte die Landesregierung 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die Zusammenarbeit zwischen Kindergärten und Grundschulen zu fördern. In dem speziellen Projekt Brückenjahr ging es inhaltlich darum, in den rund 4600 Kindertageseinrichtungen und 1850 Grundschulen Niedersachsens Bildungsziele sowie Inhalte der Bildungsarbeit aufeinander abzustimmen, gezielt zu fördern, wo ein erfolgreicher Schulstart gefährdet ist, und den Fachkräften durch ein umfassendes Fortbildungsangebot das notwendige Rüstzeug für diese Aufgaben zu vermitteln.

Durch die Einführung der alltagsintegrierten Sprachförderung und Sprachbildung durch das Land hatte der Landkreis Wesermarsch in seinem Konzept die Strukturen sowie die Einrichtung einer Lenkungsgruppe und einer Koordinierungsstelle festgeschrieben.

In den vergangenen Jahren organisierte die Koordinierungsstelle des Landkreises vorrangig für die Kindergärten und teilweise auch für die Grundschulen von Butjadingen bis Lemwerder eine Vielzahl an Fortbildungen, die künftig von der Kreisvolkshochschule Wesermarsch angeboten werden sollen, sowie große Fachtage mit namhaften Referentinnen und Referenten.

Leseecken eingerichtet

Über das Förderprogramm wurden des Weiteren in Bi-bliotheken der Wesermarsch sogenannte Leseecken zum Thema Sprachbildung und Sprachförderung eingerichtet. Zu den wichtigsten Errungenschaften der Koordinierungsstelle des Landkreises zählt ferner die Einführung der Entwicklungsschnecke in der Wesermarsch – ein Beobachtungs- und Dokumentationssystem von Kornelia Schlaaf Kirchner aus Düsseldorf. Sämtliche Kindertageseinrichtungen wurden mit entsprechendem Bildungsmaterial ausgestattet und auf Wunsch praktisch geschult.

„Und so ganz nebenbei haben sie auch den Kontakt im Lande aufrecht erhalten, beispielsweise durch die Teilnahme an Netzwerktreffen der Koordinierungsstellen und vieler weiterer Organisationen“, lobte Landrat Thomas Brückmann das Frauenquintett und fügte hinzu: „Nicht zu vergessen die Entwicklung der runden Tische in der Wesermarsch, bei denen sich Kindertageseinrichtungen und Grundschulen austauschen, um die Übergänge zu erleichtern.“

Mittlerweile gibt es in allen Städte und Gemeinden der Wesermarsch diese runden Tische und eine Reihe gemeinsamer Projekte. „Das alles ist ihr Verdienst“, sagte Brückmann.