Kreative Lösungen finden

Brake Neben den veränderten Lernbedingungen hat sich auch die Arbeit der Schülervertretung (SV), die sich aus den Klassensprechern des Gymnasiums Brake zusammensetzt, stark verändert. „Eigentlich ist es unser Job, die Schule für unsere Mitschüler besser zu machen. Aber im Moment wissen wir gar nicht, wie das funktionieren soll“, sagt Rieke Bartels.

Auch Moritz May pflichtet ihr bei: „Die Meinungen unserer Mitschüler ordnungsgemäß zu vertreten, ist schwer.“ Problem sei, dass der direkte Kontakt fehlt. Vielen Mitschülern falle es leichter, Mitglieder der Schülervertretung persönlich anzusprechen. Der unpersönlichere Kontakt per E-Mail hemme hingegen einige, vermutet May.

Dennoch geben Bartels und May gemeinsam mit der SV ihr bestes, um die Schülerschaft zu vertreten. Auch neue, kreative Ideen sollen den Alltag im Homeschooling oder im Präsenzunterricht auflockern. Aktuell laufe ein Fotowettbewerb, bei dem die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums passende Bilder zu Gedichten von Georg von der Vring einreichen können. Außerdem organisierte die SV unter anderem eine Valentinstagsaktion, bei der sich die Schülerschaft digitale Grüße zukommen lassen konnte.

Sehr emotional sei für die Schülerinnen und Schüler laut Rieke Bartels auch der Gedenktag an den Amoklauf in Winnenden gewesen. Gemeinsam stellten sie ein kontaktloses Video auf die Beine, dass sich auch mit den Themen befasst, die durch Corona derzeit in den Hintergrund gerückt werden. „Es gibt trotz Corona viele Themen, die wir nicht vergessen dürfen. Dazu gehört unter anderem Rassismus oder Umweltschäden. Diese Themen haben auch große Bedeutsamkeit“, stellt May klar. Zu finden ist das Video online unter www.gymnasium-brake.info

Die beiden Schülersprecher betonen: Corona halte sie nicht auf. Vielmehr bringe es sie dazu, neue, kreative Lösungen zu finden. „Das haben wir bis jetzt mega gut hinbekommen. Auch im Team mit der Schulleitung“, sind sich Moritz May und Rieke Bartels einig.