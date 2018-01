Brake Die Anmeldephase läuft erst seit ein paar Tagen – dafür aber ausgesprochen gut, freut sich Ulrike Michalzik. Die Geschäftsführerin der Kreisvolkshochschule Wesermarsch hat mit ihrem Team unter Federführung ihrer Stellvertreterin Dr. Claudia Schütze ein Programm zusammengestellt, das mit 420 Kursangeboten nicht nur sehr umfangreich und vielfältig ist. „Wir haben das Programm auch deutlich aufgefrischt“, wirbt sie speziell auch um Teilnehmer, die bisher vielleicht noch nichts im Angebot gefunden haben.

Noch nimmt die berufliche Bildung – besonders in Brake – den meisten Raum im Programm ein, auf 60:40 schätzt Michalzik das Verhältnis zum klassischen VHS-Programm. Aber: „Der Anteil am klassischen Programm nimmt zu.“ In den guten Voraussetzungen im Braker Kobi-Gebäude mit Lehrküche, EDV-Räumen und Bewegungsraum sieht sie als einen Grund dafür.

• Computer und

neue Medien

Hier gibt es zwei Schwerpunkte: Datensicherheit und Computerkurse. Neu im Angebot seien unter anderem der PC-Führerschein für Kinder und Programmieren für Kids. Ein Renner in Nordenham und erstmals in Brake sind die Kurse „Smartphone für Senioren“ „WhatsApp für Senioren“.

• Berufliche Bildung und

offene Hochschule

Dem großen Bedarf an Bewerbungstraining wird die Kreisvolkshochschule mit zwei Angeboten gerecht. Sprachkurse (unter anderem auch Lettisch sowie Italienisch und Spanisch in Kombination mit einem Kochkurs gehören zum Standardangebot, Online-Seminare speziell auch für kaufmännische Berufsgruppen ist ein Bereich, der weiter ausgebaut werden soll.

Das gilt auch für den Bereich Offene Hochschule. „Wir haben einiges an Teilnehmern, wünschen uns aber, dass noch mehr kommen“, so die stellvertretende Geschäftsführerin Dr. Claudia Schütze.

Hoch sei nach wie vor auch der Bedarf an Integrationskursen. Bei den Einstiegskursen für Flüchtlinge und Migranten sei allerdings ein Rückgang zu verzeichnen. „Zudem differenziert sich dieser Bereich immer weiter aus.“ Jugendliche, Frauen, Analphabeten seien einige Gruppen.

• Kulturelle Bildung

Hier gibt es mit der „Sonntagskunst für Familien“ eine ganz neue Reihe: In Kooperation mit Sandra Adams-Korz (Konfetti) gibt es Wochenendseminare zu Raubdruck, Landart und Actionpainting, geeignet für Kinder ab vier Jahren. Kreatives Schreiben und Wochenendseminare für Kinder- und Partnerfotografie als neue Angebote gehören ebenfalls in diese Rubrik.

• Gesellschaft

„Sinnenreich“ und „Klimaschutzanker“ heißen zwei Programmreihen in diesem Bereich. Der Trauerbewältigung nähert sich ein Volkshochschulkurs mit künstlerischen Elementen. Erneut im Angebot sind kostenfreie Elterfortbildungen in Kooperation mit dem Landkreis. „Die Teilnehmerzahlen steigen ständig“, freut sich Michalzik. Das aus dem Präventivgedanken entstandene Angebot habe sich erfreulich gut entwickelt.

• Gesundheit

Gleich 22 Seiten und damit die meisten aller Bereiche sind mit Gesundheitsangeboten gefüllt – von Vorträgen bis hin zu Mitmachangeboten. Neu sind die (eher theoretische) Radtourenplanung und das (praktische) Fahrradtourtraining. „Der Gesundheitsbereich boomt. Und das kann man noch ausbauen“, sieht Michalzik gerade in diesem Bereich noch Potenzial. Zumal noch etwas anderes auffalle: Gerade auch in diesem Bereich meldeten sich zunehmend auch Männer an.

• Kochen

Ein Bereich, der ebenfalls außerordentlich gut läuft, ist der kulinarische – der deshalb auch ein extra Kapitel im Programmheft erhält. Internationale Kochkurse und saisonale Küche seien die „Renner“, berichtet Schütze.