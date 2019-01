So geht’s zum Kurs

Am Wochenende wurden die KVHS-Programmhefte für das Frühjahrssemester 2019 an die Haushalte in der Wesermarsch verteilt. Sie liegen zudem in öffentlichen Einrichtungen aus. Insgesamt wurden 46 000 Hefte gedruckt.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule in den Geschäftsstellen in Brake (Bürgermeister-Müller-Straße 35) und in Nordenham (Marktstraße 8a) entgegen. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags 9 bis 12 Uhr. Auch telefonische Anmeldungen unter 04401/7076110, 04401/7076100, 0151/26821014 und 0151/26850902 sind möglich.

Ganz frisch ist die Kreisvolkshochschule auf Instagram unter kvhswesermarsch zu finden.

Im Anhang des Heftes sind auch sämtliche Kurse noch einmal extra aufgelistet, die nicht an den Hauptstandorten Brake und Nordenham stattfinden, sondern in den kleineren Städten und Gemeinden des Landkreises Wesermarsch.

Mehr Infos unter www.kvhs.wesermarsch.de