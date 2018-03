Brake Eine Informationsveranstaltung zum entstehenden Haus der Hospiz- und Palliativarbeit „Am Jadebusen“ findet am Freitag, 16. März, statt. Beginn ist um 19 Uhr in den Räumen der Kreisvolkshochschule Wesermarsch an der Bürgermeister-Müller-Straße 35 in Brake. Interessierte aus allen Orten des Landkreises sind willkommen.

Mit dem Haus der Hospiz- und Palliativarbeit „Am Jadebusen“ wird zugleich das „Hospiz am Wattenmeer“ im kommenden Juli eine stationäre wohnortnahe Versorgung und Begleitung von unheilbar erkrankten Menschen in ihrer letzten Lebensphase anbieten. Das stationäre Hospiz wird künftig eine Lücke in der stationären Versorgung von unheilbar erkrankten Menschen im Landkreis schließen und eine Ergänzung zu den bestehenden ambulanten Diensten in der Wesermarsch sein.

Die Schirmherrschaft hat Landrat Thomas Brückmann übernommen. Er wird die Gäste bei der Informationsveranstaltung an diesem Freitag in den KVHS-Räumen auch begrüßen. Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Haus der Hospiz- und Palliativarbeit „Am Jadebusen“ gGmbH mit den Gesellschaftern mission:lebenshaus gGmbH, der Stadt Varel und der Hospizbewegung Varel sowie der Kreisvolkshochschule Wesermarsch.

Weitere Informationen unter www.hhp-jadebusen.de