kommentar

Geld ist eine

Stellschraube

Dass es immer schwieriger wird, Hausärzte in ländliche Gebiete zu locken, ist längst kein Geheimnis mehr. Praxen bleiben oft (erst einmal) dicht, wenn ein Arzt sich für den Ruhestand entscheidet.

Um angehende Mediziner zu überzeugen, eine Landarztpraxis zu übernehmen, bedarf es eines ganzen Bündels von Argumenten: Infrastruktur und Umfeld müssen stimmen, schließlich will auch Onkel Doktor nicht nur arbeiten, sondern auch leben – am besten mit der Familie. Aber auch Geld ist ein nicht zu unterschätzender Faktor sein – zumal in einer Lebensphase, in der es noch nicht so reichlich vorhanden ist: im Studium.

Die direkten Einflussmöglichkeiten des Landkreises sind bei diesem Thema nicht allzu groß. Allein deshalb lohnt es sich, den Gedanken der UW aufzugreifen.

