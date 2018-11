Brake 1032 Menschen aus Herkunftsländern außerhalb der EU leben derzeit in Brake – viele von ihnen schon lange, andere erst seit kurzem. Zahlreiche von ihnen benötigen Unterstützung für eine erfolgreiche Integration. Mit 296 Personen kommen die meisten dieser Menschen aus Syrien. Irak (87 Personen), Afghanistan (35), Libanon (29) und Iran (20) sowie die Russische Föderation (41) folgen.

Deutlich geringer ist die Zahl der Menschen mit Fluchthintergrund: 70 Personen werden derzeit in von der Stadt angemieteten Wohnungen betreut und erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sie stammen aus Afghanistan (18 Personen, Irak (23), Iran (2), Libanon (6), Marokko (1), Montenegro (1), Pakistan (6), Russische Föderation (5), Sudan (1) und Syrien (7).

In Brake seien nach wie vor alle Personen mit Fluchthintergrund in regulären Mietwohnungen untergebracht, ließ Klaus Decker den Ausschuss für Soziales und Integration wissen. Der Leiter der Stabsstelle Flüchtlingsintegration der Stadt berichtete weiter, dass aktuell 38 Wohnungen im städtischen Bestand geführt werden. In ihnen seien auch 22 Personen untergebracht, deren Verfahren negativ beschieden worden seien, die sich allerdings noch im Klageverfahren befänden.

Auch wenn die Kinderbetreuung und Beschulung geregelt ist, könnte hier Nachbesserungsbedarf bestehen: Die Kitas sind unterschiedlich stark frequentiert. Den größten Anteil an Kindern aus Familien mit Flüchtlingshintergrund finden sich im „Braker Butjer“, wo 33 Kinder nichtdeutscher Staatsangehörigkeit sind. In den übrigen Einrichtungen werden maximal sieben ausländische Kinder betreut.

Auch die Grundschulen sind aufgrund der Einzugsbereiche unterschiedlich stark betroffen. Da der größte Teil der Flüchtlingsfamilien im Bereich zwischen Weserstraße und Harrier Straße wohnt, besuchen die Kinder die Grundschulen Boitwarden und Harrien. In beiden Einrichtungen seien es rund 50 Kinder mit Migrationshintergrund, so Decker, in den übrigen Grundschulen keine bis wenige.

Hier sah nicht nur Hans-Dieter Beck (CDU) Handlungsbedarf: Ein Anteil von 40 Prozent nichtdeutscher Schüler wie an der Grundschule Harrien hielt er „für nicht unproblematisch – auch für die deutschen Kinder“. In einem solchen Umfeld seien für die Integration entscheidende Sprachkenntnisse kaum vernünftig zu erwerben.

Unterstützung kam von Ioanna Terzi (SPD), selber Lehrerin: „Zu viele Kinder nichtdeutscher Herkunft an einem Fleck führt zu Problemen bei der Integration.“ Maßgeblich für einen schnellen Spracherwerb sei, dass Kinder „in der Sprache baden können“. Angesichts der dargestellten Verteilung müsse man sich „ernsthaft über eine andere Verteilung der Kinder Gedanken machen“.

Die Schülerbeförderung, vor allem aber der Elternwille seien dabei Probleme, betonte Bürgermeister Michael Kurz (SPD): „Wir können niemanden zu einem Schulwechsel zwingen. Wir müssen die Eltern mit ins Boot holen.“ Zudem seien die Aufnahmekapazitäten der Grundschulen Golzwarden und Eichendorffschule sehr begrenzt. Gerade aber die Kommunikation mit den Eltern sei in Kitas und Schulen ein Problem, so Decker. Lösungsansätze will Kurz im Gespräch mit den Schulleitungen suchen.

Darüber hat der Ausschuss auch noch diskutiert Regenbogenflaggen: Ratsherr Marco Schellstede hat beantragt, anlässlich von 50 Jahren „Kampf für Gleichberechtigung, Toleranz und Akzeptanz, gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt“ Regenbogenflaggen für den Christopher Street Day (CSD) vor den städtischen Gebäuden aufzuziehen. Die Regenbogenflagge ist ein Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung. Dafür gab es keine Mehrheit. Hans-Dieter Beck (CDU) verwies angesichts von Personalkosten „auf nicht ganz unwesentliche Mittel“ und mögliche Forderungen für weitere Beflaggungen. Auf seinen Antrag hin wurde Schellstede aber einstimmig gestattet, am CSD künftig eine Fahne am Rathaus zu hissen. Kühlschränke: Die Grünen haben beantragt, einkommensschwachen Haushalten einen 150-Euro-Zuschuss zu zahlen, damit diese einen energiesparenden Kühlschrank anschaffen können. 5500 Euro sollten dafür in den Haushalt eingestellt werden. Die große Mehrheit des Ausschusses wollte diesen Schritt aber nicht mitgehen. Beck verwies darauf, dass jeder, der einen Anspruch hat, auch einen Kühlschrank gestellt bekomme, Ursula Schinski (SPD) darauf, dass es neben ALG-II- und Grundsicherungsempfängern auch viele andere Menschen gebe, die sich keinen neuen Kühlschrank leisten könnten, aber nicht in den Genuss der Förderung kämen. So blieb Hans-Otto Meyer-Ott (Grüne) der einzige Befürworter seines Antrags. Kooperationsvereinbarung: Bis Ende Mai 2018 hat die Stadt Brake in der Kirchenstraße ein Integrationszentrum betrieben, es dann schließen müssen, weil die Räume nicht mehr zur Verfügung stehen. Das Refugium Wesermarsch ist bereit, einen Teil der Aufgaben zu übernehmen und fortzuführen. Die Stadt Brake zahlt dafür 12 000 Euro für das Jahr 2019. Der Ausschuss hat die Kooperationsvereinbarung einstimmig gebilligt. Beck enthielt sich allerdings, da sich Refugiums-Vorsitzende Doris Ammermann standhaft weigerte, im Ausschuss den Etat des Vereins preiszugeben: „Das ist nicht sehr transparent“, kritisierte der CDU-Ratsherr angesichts der eingeforderten städtischen Förderung. „Das sind alles öffentliche Mittel.“