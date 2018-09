Brake Mit „Frau Birnbaum“ muss Neele Curtius ihre Vorgesetzte im Büro nicht ansprechen. Stattdessen sagt sie „Mama“. Mutter bildet hier Tochter aus, sie sind Chefin und Auszubildende, arbeiten an einem Platz. Kann das funktionieren? Es kann. Und zwar in der Verwaltung der Musikschule Wesermarsch.

„Wir waren immer schon ein super Team“, sagt Britta Birnbaum, die in der Verwaltung der Einrichtung seit zehn Jahren den Ton angibt und keinen Zweifel daran hatte, dass dieses ungewöhnliche Ausbildungsverhältnis funktionieren würde. Und auch Neele sagt: „Ich bin ein Familienmensch, mich stört das gar nicht.“

Auch dass die 21-Jährige in der Musikschule zur Kauffrau für Büromanagement ausgebildet wird, ist eine Besonderheit: „Neele ist für uns erst die zweite Auszubildende überhaupt“, sagt Musikschulleiter Thomas Schröder: „Wir inserieren keine Ausbildungsplätze, sind nicht gezielt auf der Suche, Neele ist handverlesen.“ Neele Curtius hatte in der Musikschule bereits als Aushilfe gearbeitet, deshalb wusste Schröder, dass die 21-Jährige eine geeignete Kandidatin sein würde. „Unsere Verwaltungsstruktur ist für die Größe der Schule eigentlich zu klein“, gibt Schröder zu bedenken. Er könne sich keinen Azubi erlauben, der unmotiviert sei und den man durchschleifen müsse.

Bei Neele ist das anders. Sie fühlt sich wohl, ist engagiert bei der Sache, die Arbeit macht ihr Freude. Vieles kann sie sogar schon eigenverantwortlich erledigen. Sie hofft sogar schon, nach ihrem Abschluss in drei Jahren weiter in der Musikschule Wesermarsch arbeiten zu können.

Die Musik spielt im Leben der Elsfletherin natürlich auch eine Rolle: Als Kind bekam sie Klavierunterricht von Thomas Schröder, sie hört gerne Musik und singt in ihrer Freizeit. „Neele hat eine ganz soulige Stimme“, schwärmt der Musikschulleiter. Demnächst will sie auch wieder Gesangsunterricht nehmen – natürlich in der Braker Schule.

Das Gesamtpaket passt also für Arbeitgeber und Auszubildende gleichermaßen. Das war für die 21-Jährige nicht immer so, sie hat schon in andere Berufsfelder hineingeschnuppert, die nichts für sie waren: Konditorin wollte sie gerne werden, aber der Ausbildungsplatz war zu weit weg, das Heimweh zu groß. Auch in der Altenpflege und im Einzelhandel hat sie Anläufe unternommen. Jetzt ist sie sich sicher, den richtigen Job zu haben. Zweimal wöchentlich fährt sie zur Berufsschule nach Nordenham, wo sie zusammen mit 15 anderen Schülern unterrichtet wird. Und wenn sie dort ihren Abschluss gemacht hat, will sie vielleicht in die Fußstapfen ihrer Mama treten.