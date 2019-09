Brake Etwa ein halbes Jahr ist es her, dass die Braker Niederlassung von N-Ports die neue Ausbildungswerkstatt feierlich eingeweiht hat. In dieser kurzen Zeit wurde von den Auszubildenden bereits viel gefräst, gefeilt und gebohrt.

„Es macht einfach Spaß, in diesem modernen und technisch anspruchsvollen Umfeld mit jungen Menschen zu arbeiten“, sagt der Ausbilder Thorben Siewert.

Um auch im nächsten Jahr engagierte und begeisterte neue Auszubildende zu gewinnen, geht N-Ports aktiv auf Schülerinnen und Schüler der umliegenden Schulen zu, die schon bald vor der Entscheidung über ihre berufliche Zukunft stehen. Das Team Ausbildung hatte daher zu einem Schnuppertag eingeladen.

Die Schülerinnen und Schüler wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe stellte sich an verschiedenen Stationen in der Werkstatt den spannenden Aufgaben, wie zum Beispiel dem Fräsen von Durchbrüchen, dem Bohren oder der Verdrahtung von Schaltungen. Zeitgleich erlebte die zweite Gruppe bei einer Hafenrundfahrt live, wie es vor und hinter der Kaikante zugeht. Dann war Schichtwechsel. Der Schnuppertag ist auch ein Versuch von N-Ports, aktiv gegen den vorherrschenden Fachkräftemangel, auch bedingt durch den demografischen Wandel, anzugehen.

Bereits vor zwei Wochen waren Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen der IGS der Einladung des N Ports-Teams Ausbildung gefolgt.