Nachhaltigkeit In Brake: Ein Siegel, das Zeichen setzt

Brake Eine große Feier sollte es eigentlich werden: Die Auszeichnung des Gymnasiums Brake zur ersten Braker Fairtrade-School. Die Planungen waren schon weit fortgeschritten, Gäste aus Politik, Verwaltung, Verbänden und natürlich die Schulöffentlichkeit waren eingeladen und das Schulteam hatte sich ein umfangreiches Rahmenprogramm für die Feier überlegt.

Doch es kam alles anders, als die Corona-Pandemie auch das Gymnasium Brake zur Schließung zwang. Die ursprünglich geplante Feier für den 23. April konnte nun nicht wie geplant stattfinden.

Doch besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und Kreativität. Und so entschied das Team um die Lehrerinnen Magdalena Boinski, Svenja Griffel, Lisa Ledamun und Carolin Lippmann, zusammen mit ihren vielen Helferinnen und Helfern, kurzerhand, dass trotz Schulschließung die Verleihung zum geplanten Termin unbedingt stattfinden sollte.

In Windeseile und mit viel Aufwand und Fleiß wurde die Verleihung des Titel Fairtrade-School in den digitalen Raum verlegt, mittels Videokonferenzen wurden Planungen angepasst und Aufgaben umverteilt. E+s entstanden Videos vom Schulteam und vom Verein Fairtrade-Deutschland, dessen Vorsitzender Dieter Overath ein digitales Grußwort schickte und die Urkunde so „überreichen“ konnte.

Die gedrehten Videos erklären, warum sich das Gymnasium Brake als Fairtrade-School beworben hat und was es besonders qualifiziert. Am Beispiel der Textilindustrie (Fair Fashion vs. Fast Fashion) wird die Bedeutung von Fairtrade erklärt und warum die Zertifizierung auch gerade in Zeiten der Corona-Pandemie als ein Symbol für Solidarität stehen soll und kann.

Dass man sich auf der Auszeichnung aber nicht ausruhen möchte, beweist das Team ebenfalls und ruft im Anschluss zu einer Mitmachaktion auf (Thema: #WhoMadeMyClothes?) und würde sich über viele Einsendungen freuen.

„Es war eine absolute Meisterleistung, was das Team in kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat“, unterstrichen auch Amelie Müller und Rieke Bartels als beteiligte Schülerinnen die Leistung des Teams und Lehrerin Boinski resümierte: „Ich bin wahnsinnig stolz auf unser Ergebnis und die Auszeichnung. Ich möchte allen Beteiligten danke sagen“.

Alle Informationen zur Zertifizierung können auf der Homepage der Schule nachgehört und gelesen werden.