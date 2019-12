KVHS: Kurse online zu buchen

Brake /Nordenham Das Programmheft für das Frühjahrssemester der Kreisvolkshochschule (KVHS) Wesermarsch erscheint am 12. Januar. Wer es aber nicht abwarten kann oder vielleicht das ein oder andere Angebot zu Weihnachten verschenken will, wird vorab schon im Internet fündig: Dort sind die Kurse bereits ab dem 16. Dezember einzusehen und zu buchen.

Derweil haben die Geschäftsstellen der Kreisvolkshochschule in Nordenham und Brake in den Weihnachtsferien vom 23. Dezember bis einschließliche 1. Januar geschlossen. In der restlichen Ferienzeit vom 2. bis 6. Januar ist die Geschäftsstelle in Brake werktags von 9 bis 12 Uhr geöffnet, die Geschäftsstelle in Nordenham bleibt geschlossen. Ab dem 7. Januar sind beide Geschäftsstellen zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder zu erreichen. Maßnahmen und Kurse sind laut KVHS nicht betroffen.