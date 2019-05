Brake /Oldenbrok Bei großen Katastrophen können die Helfer nicht gleichzeitig überall sein. Deshalb werden Schwerpunkte gebildet und das Ereignis nach Prioritäten abgearbeitet. Es kann daher vorkommen, dass der Einzelne zunächst eine gewisse Zeit auf sich selbst gestellt ist. An diesem Punkt setzen die Vorsorgemaßnahmen an.

Sie reichen von der Vorhaltung von Notproviant über das Vorhandensein eines Notgepäcks bis bin zur Sicherstellung von autarken Energiequellen.

Die Jugendrotkreuzgruppe (JRK) aus Brake hat verschiedene Themen der Notfallvorsorge in ihre Gruppenstunden integriert. „Die Inhalte werden schülergerecht vermittelt“ sagt Tino Roccor (17), der zusammen mit Alina Lohmüller (16) die Gruppe betreut.

Themen waren bereits die Sirensignale, die individuelle Notfallvorsorge und Erste Hilfe. Außerdem nahmen sie an einem „Katastrophenschutzwochenende“ im Rahmen des Hochwasserschutztages teil.

In den Räumen des DRK in Oldenbrok probierten sie zudem aus, eineinhalb Tage ohne Strom auszukommen. Dazu wurde die Unterkunft für die Übernachtung vorbereitet, die Feuerstelle eingerichtet und eine Übersicht über die vorhandenen Nahrungsmittel erstellt. Unterstützt wurden die Kinder von Bereitschaftsmitgliedern des DRK Oldenbrok.

Als es dunkel geworden war, folgte eine Nachtwanderung durch ein unbekanntes Gelände. Das Ziel war, Ängste zu überwinden und sich in der Gruppe gemeinsam zu unterstützen.

Einig waren sich alle Beteiligte, dass die Übernachtungsaktion nicht die letzte gewesen sein soll.

Nach den Sommerferien steht ein Umbruch an. Die älteren Jugendrotkreuzler haben in wenigen Tagen ihre Schulzeit beendet und beginnen ihre Ausbildung. Sie werden dann nicht mehr so viel Zeit beim JRK verbringen können.

Wer Interesse am JRK hat, ist herzlich zum Gruppentreffen jeweils donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr in den Räumlichkeiten des DRK in Brake in der Rönnelstraße 12, eingeladen.