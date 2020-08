Beruf: Azubi-Tag erst im Frühjahr 2021

Brake /Oldenburg Industriemechaniker, Kaufmann für Büromanagement oder Elektroniker: Dies sind nur einige Beispiele der Ausbildungsberufe, die beim Unternehmen Niedersachsen Ports (NPorts) erlernt werden können. Unter anderem auch im Braker Hafen.

Mit blauen und roten Farbakzenten erstrahlt sie – die hiesige Ausbildungswerkstatt. Mehrere Werkbänke, zwei Labore und ein eigener Unterrichtsraum stellen den idealen Arbeitsbereich für Azubis und Ausbilder dar. Sechs junge Männer werden hier zukünftig zusammen mit den anderen zwölf Auszubildenden in Brake einen Großteil ihrer Ausbildung verbringen. Zwei von ihnen starten ihre Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik und vier zum Industriemechaniker für Instandhaltung.

Sie alle haben vorab ein Drei-Tage-Praktikum absolviert, um einen ersten Eindruck von ihrem zukünftigen Arbeitgeber zu bekommen. Nun freuen sie sich auf ihre Ausbildung.

„Welcome days“ heißen die ersten zwei bis drei Tage, an denen die Azubis ihren Arbeitsplatz, die Abteilungen und den Hafen kennenlernen. „Die Einführungstage waren total interessant und hilfreich. Man erlangt einen ganz anderen Blick auf den Hafen“, erzählt Leah Sophie Beckedorf, ehemalige Auszubildende und seit Januar festangestellte Industriemechanikerin in Brake.

Im weiteren Verlauf der Ausbildung wird handlungsorientiert ausgebildet. Was das genau bedeutet? „Die Azubis arbeiten anhand von Leittexten schon früh eigenständig an Projekten und Aufgaben“, erklärt Thorben Siewert, Ausbilder bei NPorts in Brake. „Theorie und Praxis werden so miteinander verbunden.“

Neben tariflicher Bezahlung und intensiver Betreuung gibt es bei guten Leistungen die Möglichkeit, für drei oder sechs Monate übernommen zu werden. Speziell für alle neuen Auszubildenden wird der „Azubi-Tag“ in der Hafenzentrale in Oldenburg angeboten.

Bei dieser Veranstaltung lernen die Auszubildenden sich untereinander und das Unternehmen kennen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen wird der Azubi-Tag im Frühjahr 2021 stattfinden. Bis dahin werden die Auszubildenden von der jeweiligen NPorts-Niederlassung gebührend willkommen geheißen.