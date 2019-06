Brake Druck der Gesellschaft. Druck durch die Familie. Psychische Probleme. Mobbing. Dies sind nur einige der Gründe für Schulabsentismus, also die Abwesenheit schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher in der Schule. Das Projekt „WeserMarschMallows“ setzt hier an.

„Das Projekt kümmert sich um Absentismus ab zwölf bis 18 Jahre, also um Schüler in weiterführenden Schulen“, erklärt Hauke Grzibek, der das Programm beim Landkreis Wesermarsch betreut. Der Europäische Sozialfonds hat gerade die Förderung verlängert, bis 2022 kann es also weitergehen mit dem Projekt, das in Zusammenarbeit des Landkreises mit der Kreisvolkshochschule betrieben wird. Vier Beraterinnen sind in der Wesermarsch dafür im Einsatz.

Dabei kann es sich um tatsächliche physische Abwesenheit handeln, aber ebenso häufig oder gar häufiger geht es um psychische Absenz, wenn Schüler mit den Gedanken dem Unterricht nicht mehr folgen. Die Beraterinnen versuchen dann individuell eine Lösung mit dem betroffenen Jugendlichen und gegebenenfalls den Lehrern und Eltern zu finden. Dafür arbeitet das Projekt eng mit den Schulen zusammen. Das Angebot wird dem Bedarf sowie den Wünschen der Schulen angepasst. So finden in einigen Schulen wöchentlich feste Beratungstermine statt, während der Schüler oder auch Lehrer, die sich um einen Schüler sorgen, vorbeikommen können, in anderen gibt es einen solchen nur einmal im Monat. Die IGS Brake nehme das Angebot zum Beispiel stärker in Anspruch, „weil sie mit diesem Projekt schneller agieren können“, erklärt Christiane Holz. „So können sich Muster gar nicht erst verfestigen“, ergänzt Anne Francksen. Die beiden bilden gemeinsam mit Evelyn Nafz-ger und Edeltraut Röchert das Beraterinnenteam.

Durch die Beratung kann man auch ein Bußgeld vermeiden: Bleibt ein Schüler dem Unterricht unentschuldigt über längere Zeit fern, so ergeht ein Bußgeldbescheid. Diesem wird mittlerweile direkt ein Beratungsgutschein angehängt, erklärt Katinka Seemann, Abteilungsleiterin der KVHS. Nutzt der Betroffene diesen, so wird eine Zielvereinbarung getroffen: 15 Tage am Stück zur Schule zu gehen. Gelingt dies, wird das Bußgeld aufgehoben.

Grzibek erläutert: „Das Projekt schließt eine Lücke im System, es ist ein ergänzendes Angebot, außerhalb der Schule, aber auch außerhalb des Jugendamtes platziert.“ So schaffe es Vertrauen in Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen.

In der ersten Förderperiode wurden 152 Schüler über einen längeren Zeitraum betreut, mehr als die Hälfte von ihnen konnte in den Schulalltag zurückgeführt werden. Das Angebot ist kostenlos und freiwillig.