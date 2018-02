Brake /Rastede Mit einheimischen Vögeln und Säugetieren kennt sich Sabrina Behrends schon gut aus. Und auch den ein oder anderen Exoten hat die 25-Jährige bereits aufgepäppelt. Im dritten Jahr lernt die junge Frau den Beruf der Tierpflegerin an der Wildtierauffangstation Rastede. Die Theorie wird ihr an den Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Wesermarsch in Brake vermittelt.

Doch Sabrina Behrends will mehr lernen – und das möglichst in einem fremden Land. Nach einem Praktikum am Zoo Osnabrück folgt nun ein Aufenthalt im südwalisischen Kilgetty. Im Zoo Folly Farm wird sie drei Wochen die Arbeit eines Zoo-Tierpflegers kennenlernen. Hier erwarten sie statt Mäusebussard, Feldhase, Eichhörnchen und Igel unter anderem Löwe, Pinguin, Giraffe und Nashorn.

„Ich möchte Erfahrungen sammeln und das gerne im Ausland“, begründet die 25-Jährige, warum sie als erste Schülerin der BBS am Programm „European Mobility & Qualification for you“ (EMQ4u) teilnimmt. Das gebe es seit 2017, berichtet Friederike Sattler, an der Schule für Schulpartnerschaften zuständig. Neben angehenden Tierpflegern spricht sie vor allem auch Industriekaufleute und Kaufleute für Spedition und Logistik mit der Zusatzqualifikation Europakaufmann an. Aber auch für Auszubildende in Handwerksberufen sei eine Teilnahme möglich. Außer nach Wales gibt es auch Kontakte nach Schweden. Bis 2019, so sieht es die Zielvereinbarung vor, sollen 14 weitere Auszubildende folgen.

Sabrina Behrends möchte „vor Ort die Tagesroutine eines Zootierpflegers kennenlernen“, Aufgaben wahrnehmen, die es in der Wildtierauffangstation nicht gibt. Aber auch der Kontakt zu Besuchern reizt sie, die 25-Jährige hofft, kommentierte Fütterungen und Führungen übernehmen zu dürfen. „Ich lerne bestimmt viel Neues“, herrscht bei ihr jede Menge Vorfreude. Auch für die Vorbereitung der Abschlussprüfungen, die schnell nach ihrer Rückkehr anstehen, könne der Auslandsaufenthalt nur von Vorteil sein, glaubt sie.

Berührungsängste hat sie dabei keine, auch nicht mit der Sprache. „Ich war 2013/14 als Au-pair sieben Monaten in Irland“, sieht sie sich sprachlich ganz gut vorbereitet. Und schließlich gehe es bei dem Auslandsaufenthalt ja gerade auch darum, diese Sprachkenntnisse aufzufrischen. Ihr sind vor allem Kontakte zu ausländischen Kollegen wichtig, die Kommunikation mit ihnen und das Kennenlernen typischer Arbeitsbedingungen sowie Tagesablauf und Umgang mit Tieren in anderen Ländern.

Über das Erasmus-Plus-Programm der EU werden Reise, Unterkunft und Verpflegung gesponsert, 275 Euro gibt es dafür. Dafür musste sie einen Online-Sprachtest absolvieren, Lebenslauf, Bewerbung und Motivationsschreiben in englischer Sprache verfassen, per Skype ein Vorstellungsgespräch führen und selber alles organisieren. Am Ende – nach einem weiteren Sprachtest – hat sie nicht nur viele Erkenntnisse, sondern auch einen „Europass“ mit internationalem Lebenslauf, Bestätigung über eine Lernphase im Ausland und Sprachenpass in der Tasche.