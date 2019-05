Brake Madita Hassfurther und Ann-Sophie Rohde wollen noch, Leslie und Kate sind mittendrin – sie alle haben das gleiche Interesse: Sie nutzen das Austauschprogramm der Rotary-Clubs, um das Alltagsleben und die Kultur anderer Länder kennenzulernen. Begleitet werden die jungen Menschen durch den Jugenddienst des Rotary-Clubs Brake und des Gastlandes sowie durch ehemalige Rotary Austauschschüler, die sogenannten Rotexter.

Im August wird Madita Hassfurther (17) aus Elsfleth nach Japan aufbrechen, Ann-Sophie Rohde (17) aus Övelgönne zieht es ins spanischsprachige Kolumbien. Im Mai werden die beiden Mädchen und ihre Eltern letztmalig vom Rotary Distrikt geschult und vorbereitet auf ihre Zeit im Ausland beziehungsweise auf die Aufgaben als Gasteltern. Dass der Spaß bei den zirka 80 Austauschschülern des Rotary Distriktes 1850 nicht zu kurz kommt, dafür sorgen die sleep-over-Wochenenden der Rotexter. Viele Rotexter sind gerade von ihrem Auslandsjahr zurückgekehrt und geben ihre Erfahrungen weiter. Im Sommer wird Madita nach Japan reisen und Ann-Sophie nach Südamerika fliegen, um als Botschafter den rotarischen Gedanken in die Welt zu tragen, viele neue Freundschaften zu knüpfen und neue Kulturen kennenzulernen.

Kathryn Cheryba (17) aus dem kanadischen Quebec und Leslie Ayala aus der texanischen Grenzstadt zu Mexiko, Brownsville, haben in den letzten neun Monaten gut Deutsch gelernt und viele Freunde gewonnen. Sie haben den Sprung ins kalte Wasser gewagt und sind für ein Jahr nach Brake gekommen. Damit sich die beiden Mädchen in Brake wohlfühlen, dafür sorgen der Rotary Club Brake, die Gastfamilien, die Lehrer und Schüler des Braker Gymnasiums, aber auch die Gastschüler selber. „Offen auf andere Menschen zugehen und viele Fragen stellen, ist das Rezept von Leslie aus Brownsville am Rio Grande. Ein bisschen wehmütig sind die Beiden schon, wenn sie im Juli die Heimatreise antreten, meint Jutta Grube, Jugenddienstlerin des Rotary Clubs Brake: „Durch unser weltweites Netzwerk gelingt es Rotary jährlich, zirka 8000 Schülerinnen und Schüler für ein Jahr auf die Reise zu schicken und den vielen jungen Menschen ein Leben in einem Jahr zu ermöglichen.“

Interessierte Schüler der neunten Jahrgangsstufe, die sich sozial engagieren, gute Noten mitbringen und neugierig auf eine neue Kultur sind, sollten sich bei Interesse an dem Jahresaustausch bis zu den kommenden Sommerferien beim Jugenddienst des Rotary Clubs Brake melden. Weitere Informationen im Internet über:

oder auf der Homepage des Rotary Clubs Brake.