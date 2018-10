Brake Maja de Wyl berichtete vor Mitgliedern des Rotaryclubs Brake über ihr Austauschjahr in Argentinien. Die junge Frau wurde von zwei Familien im Ort Humboldt, der 4000 Einwohner hat, beheimatet. Argentinien ist achtmal größer als die Bundesrepublik Deutschland und hat rund 44 Millionen Einwohner.

Im August 2017 kam Maja de Wyl müde und erschöpft in Argentinien an. Begrüßt wurde sie am Flughafen mit einem Redeschwall von spanischen und ihr zu diesem Zeitpunkt noch fremden Wörtern, einem landestypischen Fußballtrikot und einer Tüte voll mit argentinischen Süßigkeiten.

Ein toller Einstieg in eine neue Welt, trotz des anfänglichen Sprachdefizits, fand die Brakerin. In ihren beiden Gastfamilien lernte sie nicht nur immer besser die spanische Sprache anzuwenden, sondern auch das kulturelle Leben in Argentinien kennen. Dazu gehörte ihr erstes Asado, ein typisches Essen beziehungsweise Grillen auf dem sogenannten Asado-Grill.

Diese Tradition begleitete sie dann über ihr ganzes Austauschjahr. Jeder Sonntag wurde dementsprechend mit rund 25 Personen in der Familie verbracht. Aber auch der Matetee, der unter anderem aus Holzbechern getrunken wird, begleitete sie jeden Tag ihres Austauschjahres und auch noch wieder nach ihrer Ankunft in ihrer Heimatstadt Brake.

Die Sommerferien in Argentinien begannen Mitte Dezember mit einem zünftigen Oktoberfest, gingen dann über in ein Weihnachtsfest bei 35 Grad am Pool, dem anschließenden abendlichen Gang in die Kirche und einem Silvesterfest mit der Familie inklusive einem nächtlichen Autokorso durch Humboldt, bei dem traditionell Wasserbomben und Schaumspray zum Einsatz kamen.

In einem sozialen Projekt, für das jeder Austauschschüler verantwortlich war, hat Maja den Schülern einer Grundschule deutsche Wörter beigebracht und Fragen zu Deutschland beantwortet – zum Beispiel ob die Deutschen auch in Betten schlafen und sie morgens auch frühstücken.

Jedem Austauschschüler wurde ein Pate vom dortigen Rotaryclub zur Seite gestellt, der für alle Fragen und Pro-bleme zur Verfügung stand.

Maja hat in dem Austauschjahr an insgesamt drei Rundreisen teilgenommen, unter anderem durch Brasilien und Argentinien. Hierzu kamen viele Austauschschüler aus dem rotarischen Programm zusammen.

Vermisst hat Maja in ihrem Austauschjahr – natürlich neben ihrer Familie und den Freunden – weniger das wechselhafte Wetter in Brake als vielmehr das vielfältige und leckere Brot in Deutschland.

Ihr Fazit des Austausches: „Exchange isn’t a year in your life, it’s a life in one year“ (Der Austausch ist nicht ein Jahr in deinem Leben, sondern ein Leben in einem Jahr). Maja bedankte sich ganz herzlich dafür, dass der Rotary Club Brake ihr den Austausch ermöglicht hat.