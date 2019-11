Brake „Ich hätte nie gedachte, dass mir so etwas in jungen Jahren passieren könnte“ sagt Reima von Waaden. Mit dieser Aussage beschreibt sie ein Ereignis, welches ihr gewohntes Leben im Jahr 2004 von heute auf morgen verändert hat. Sie erlitt mit 42 Jahren einen Schlaganfall. Mit dessen Auswirkungen hat Reima von Waaden umzugehen gelernt.

Laut der Stiftung „Deutsche Schlaganfall Hilfe“ erleiden in Deutschland jedes Jahr rund 270 000 Menschen einen Schlaganfall. Er macht dabei vor keinem Alter halt. Es kann jeden Menschen zu jeder Zeit treffen. Für die Betroffenen selbst, die Angehörigen und Freunde bedeutet ein Schlaganfall häufig eine Veränderung des gewohnten Alltags.

Stress vermeiden

Wie groß diese Veränderungen werden, hängt vom Ausmaß des Schlaganfalls ab, der von Patient zu Patient unterschiedlich sein kann. Bei Reima von Waaden sind Lähmungserscheinungen zurückgeblieben, mit denen sie gelernt hat umzugehen. Sie betreibt nach wie vor regelmäßig Sport und versucht, unnötigen Stress zu vermeiden. Am Anfang hat sie sich dabei häufig die Frage gestellt, warum es gerade sie getroffen hat, und warum gerade in der Mitte des Lebens. Fragen über Fragen, die unweigerlich auch mit der Frage zusammenfallen, wie ihr bei der Bewältigung von ganz alltäglichen Dingen geholfen werden kann. An diesem Punkt setzte der zweitägige Kurs der AOK an, der speziell für Schlaganfall-Betroffene konzipiert worden ist.

Unter der Leitung von Annegret van Santen, Pflegefachkraft und zertifizierte MH Kinaesthetics-Trainerin, wurde den 17 Teilnehmern ein Grundwissen zum Thema Schlaganfall vermittelt. Zudem wurde einfache praktische Übungen gezeigt, die den Pflegealltag erleichtern können. Hierunter fielen auch Übungen zum Umlagern einer Person in einem Krankenbett oder die Unterstützung beim Treppensteigen. Für Annegret van Santen ist es wichtig, dass die Betroffenen stets aktiv in die Handlungen mit einbezogen werden. Ihnen soll gezeigt werden, dass sie trotz des Schlaganfalls viele Dinge noch selbst verrichten können. Das Selbstwertgefühl wird auf diese Weise erhalten und gesteigert.

Professionelle Hilfe

Der Kurs bot den Teilnehmern zudem eine Plattform, um sich mit anderen Menschen auszutauschen, die entweder selbst einen Schlaganfall erlebt haben oder sich um einen Menschen kümmern, der einen Schlaganfall erlitten hat. „Es tut gut mit anderen darüber zu reden, was einem widerfahren ist“ sagt Manfred Henken. Er kümmert sich regelmäßig um einen Freund, den er seit Jahrzehnten kennt und der plötzlich einen Schlaganfall bekommen hat.

Viele Menschen werden im Laufe ihres Lebens mit der Thematik des Schlaganfalls konfrontiert. Umso wichtiger ist es, dass es professionelle Unterstützung gibt, die einem für den Fall der Fälle auf die Situation vorbereitet. Eine Möglichkeit stellt der Besuch von Kursen dar, die die AOK regelmäßig anbietet. Auch 2020 sollen laut van Santen Kurse für die Pflege – speziell für Schlaganfallbetroffene – angeboten werden.

Mehr Infos unter www.schlaganfall-hilfe.de