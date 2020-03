Brake Seit fast einem Jahr reden, diskutieren und planen Jugendliche im Braker Jugendforum. Im April 2019 hatte sich erstmals ein gutes Dutzend Kinder und Jugendlichen zusammengesetzt, um Projekte und Ideen zu Themen rund um den Nachwuchs in Brake zu formulieren. Derzeit besteht das Jugendforum aus zehn Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren. Sie wollen die Interessen der Jugend in der Politik vertreten.

• Das Ziel

Die Braker Jugendlichen haben es sich zum Ziel gemacht, die Stadt Brake für die Jugend attraktiver zu machen. „Wir möchten gerne mit der Stadt Brake, den Vereinen und Unternehmen in Brake versuchen, für die Jugendlichen in Brake Veranstaltungen durchzuführen und Anregungen, die uns wichtig sind, umzusetzen. In Zukunft möchten wir auch die eine oder andere Freizeitaktivität anbieten“, so der erste Vorsitzende des Jugendforums, Tobias Derfert.

• Formales und Ideen

Im ersten Jahr ging es größtenteils um die eigene Organisation. So konnten mithilfe einiger Experten eine eigene E-Mail-Adresse, eine Website und Social Media Seiten erstellt werden. Auch wurden während zahlreicher Tagungen viele Projektideen unter dem Motto „Was können wir in Brake machen“ besprochen. Projekte, die nicht realisierbar sind, wurden wieder über den Haufen geworfen. Andere hingegen wurden genauer diskutiert und schließlich geplant.

Stadtjugendpfleger André Ziemann steht den Jugendlichen dabei zur Seite und gibt ihnen wertvolle Anregungen. Auch stehen die Jugendlichen im engen Kontakt mit Bürgermeister Michael Kurz.

Das erste größere Projekt der Jugendlichen sind sogenannte Pfandhalter. Diese wurden bereits vom Unternehmen Barghorn unter dem Motto #barghornschweißtzusammen produziert und gesponsert. In den kommenden Wochen werden diese Pfandhalter an ausgewählten Standorten montiert. Bedürftige Menschen, die sich durch das Sammeln von Pfandflaschen etwas zuverdienen, sollen es so künftig einfacher haben.

Ein Projekt, das sich direkt an die Braker Jugend richtet, ist eine Jugendparty. Diese soll voraussichtlich kurz vor den Sommerferien im „Whisky“ stattfinden.

• Eigenes Banner

Um dem Jugendforum eine bessere Präsenz nach außen zu geben, haben die Jugendlichen Kontakt mit der Werbeagentur Aldesign aufgenommen. Nach einem persönlichen Gespräch war Firmenchef Alaa El Rayess klar, dass er die Banner, mit denen die Jugendlichen auf sich aufmerksam machen wollen, sponsern würde. „Ein solches Engagement unterstütze ich vollkommen.“ Als er nach Deutschland gezogen ist, habe er sich selber ein solches Forum gewünscht. Aber auch sonst fühlt er sich der Kinder- und Jugendarbeit sehr stark verbunden: Als Präsident des Braker Serviceclubs „Round Table 152“ lege er hierauf bewusst den Fokus.

• Einfach mitmachen

Jan Plachetka (13) beschreibt die Atmosphäre unter den Jugendlichen im Jugendforum als sehr gelassen: „Alle verstehen sich gut untereinander und neue Gesichter werden schnell integriert.“

Wer Interesse hat, sich politisch zu engagieren, ist im Jugendforum Brake herzlich willkommen. Das Jugendforum richtet sich an alle in Brake lebenden Jugendlichen, in einem Alter zwischen 12 und 25 Jahren. Die Mitglieder haben sich selbstständig darauf geeinigt, parteiunabhängig zu sein. Daher ist eine Mitgliedschaft in einer Jugendorganisation einer Partei eher unerwünscht. Wer gerne einmal in eine Tagung „hineinschnuppern“ möchte, der darf den Jugendlichen gerne eine E-Mail unter jugendforum@brake.de schreiben oder ihnen eine Nachricht auf der Instagram-Seite unter jugendforum_brake_ hinterlassen.

Im Internet gibt es Infos unter www.jugendforum-brake.de