Brake Die Lebenshilfe Wesermarsch für Menschen mit Behinderung hat ihre neuen Räume für die ambulante Autismus-Therapie eröffnet. Mit fünf Therapie- und Arbeitsräumen sowie sieben Therapeuten, hat die Lebenshilfe ihre Kapazitäten an der Bahnhofstraße 27 mehr als verdreifacht. „Angefangen haben wir 2017 in der Zentrale mit zwei Räumen und zwei Therapeuten“, sagt Anke Workowski, Leiterin der offenen Hilfe und Geschäftsführerin der Lebenshilfe Wesermarsch.

Ein halbes Jahr haben die Planung und der Bau gedauert, zwischen Mitte und Ende Juli waren dann alle Arbeiten erledigt. Zur Eröffnung wurden verschiedene Institutionen wie das Gesundheitsamt, Vertreter der Stadt und vor allem Kindergärten, in denen Kinder sind, die hier therapiert werden, eingeladen. Ein besonderer Dank entrichtete Workowski an das Sozial- und das Jugendamt, die Kostenträger für das laufende Geschäft sind sowie an den Vermieter der Räumlichkeiten, Lars Herla, „er ist uns sehr entgegengekommen, dafür dass wir hier nur Mieter sind“, sagt die Geschäftsführerin. Ebenfalls hob Workowski das Team hervor, das neben ihrer Arbeit tatkräftig mit angepackt hat. Für die beteiligten Gewerke wurde bereits vor den Ferien eine Dankesveranstaltung veranstaltet.

Die Therapie der Lebenshilfe wird entweder in den neuen Räumen oder im „häuslichen Umfeld“ durchgeführt. Dafür sind die Therapieräume bewusst schlicht eingerichtet, um eine reizarme Umgebung zu schaffen, die Autisten bevorzugen, wie Workowski sagt. Bei frühkindlichem Autismus, wobei die Menschen nicht kommunizieren, liegen die Schwerpunkte auf Regel- und Arbeitsverhalten. Es werden Abläufe geübt, wie „am Tisch sitzen bleiben“, sagt die Geschäftsführerin. Dabei kann ein Ablaufplan helfen. Dafür gibt es ein paar Bilder, die an einem Stück Stoff mit Klettverschluss befestigt sind und wenn eines der Dinge erledigt ist, wird es abgerissen und in ein Fach am Ende des Stoffs gelegt.

Bei Patienten mit zum Beispiel Asperger, finden unter anderem Gesprächskreise statt. Hier sollen Alltagssituationen wie das Schulleben verarbeitet und Umgangsstrategien erarbeitet werden, erklärt Workowski: „Die Situation wird verarbeitet mit zum Beispiel Gesichtskarten.“ Auf den Karten stellen Personen Gesichtsausdrücke dar, die den Patienten helfen sollen, zu erkennen, was sie ausdrücken oder empfinden. „Ziel ist es, im sozialen Umfeld besser klar zu kommen.“

Aktuell hat die Lebenshilfe 70 Patienten. „Es sind alles Wesermärschler, der jüngste ist vier und im Kindergarten“, sagt Workowski. Die ältesten Patienten wiederum sind Mitte 30, „junge Erwachsene, die erst jetzt die Diagnose haben“, erklärt die Geschäftsführerin. Voraussetzung für die Teilnahme an der Therapie ist es, neben einer ärztlichen Diagnose, eine Kostenanerkenntnis vom Leistungsträger vorweisen zu können. Dies ist eine Leistung der Eingliederungshilfe die vom Landkreis getragen wird. Dafür wird beim Sozialamt ein Antrag auf Kostenübernahme gestellt.