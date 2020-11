Braker Jugendlicher lernt in der Pflege: „Ich habe ein Helfer-Syndrom“

Brake /Varel Was entspricht meinen Stärken? Welcher Beruf ist erfüllend und macht in zehn Jahren immer noch Freude? Noel Ihama wusste nach der Schule zuerst nicht, wohin die Reise gehen sollte. Nur, dass er mit Menschen arbeiten wollte. „Ich habe ein Helfer-Syndrom und möchte mich für die Gesellschaft einsetzen“, sagt er.

Am Ende entschied er sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im St.-Bernhard-Hospital in Brake. Es war die Gelegenheit für ihn, um festzustellen, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Gesunden Menschenverstand, Humor, Belastbarkeit und Empathie zählt er zu seinen wichtigsten Eigenschaften. Und genau die sind im Pflegeberuf gefragt, ist er überzeugt.

„Die Arbeit, der Zusammenhalt der Kollegen und die Dankbarkeit der Patienten haben mich tief beeindruckt. Ich finde, dieser Beruf verdient größten Respekt. Meine Familie und meine Freunde finden es toll, dass ich ihn erlerne. Für mich stand schnell fest, dass ich einen Pflegeberuf ergreifen möchte“, beschreibt Noel Ihama seine Motivation. Ansprechpartner für Patienten zu sein, sie zu versorgen, bei Therapien und Untersuchungen zu assistieren und auch die Verwaltungsaufgaben sind Tätigkeiten, die er mag. Grinsend fügt er hinzu: „Außerdem ist die Pflege zum großen Teil weiblich. Ein bisschen männliche Unterstützung kann sicher nicht schaden.“

Die Ausbildung Die neue generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft wird im Pflege-Ausbildungs-Zentrum der Friesland-Kliniken in Varel angeboten. Hier werden die Altenpflege, die Gesundheits- und Krankenpflege sowie die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einem Beruf verbunden. Die ersten zwei Jahre lernen alle das Gleiche. Erst im dritten Jahr erfolgt die Spezialisierung auf eine der drei Fachrichtungen.

Seit September ist der 17-jährige Braker nun einer von 20 Azubis, die als erste im Pflege-Ausbildungs-Zentrum der Friesland-Kliniken in Varel die neue generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft absolvieren. „Bislang ist die Ausbildung sehr spannend. Im Moment haben wir Blockunterricht und bekommen die theoretischen Grundlagen der Pflege vermittelt“, erklärt Noel. Allerdings hat er gerade jetzt, in der Corona-Krise, gemerkt, dass ihm das Selbststudium am Computer nicht so leicht fällt. Aber er ist ehrgeizig und stellt sich dieser Herausforderung gerne, wenn er auch zugeben muss, dass ihm das Praktische besser liegt.

Diese Erfahrung konnte er in seinem FSJ sammeln. Er weiß, dass er einen Beruf gewählt hat, in dem ihm Krankheit oder Tod oft begegnen. Damit hat er kein Problem. Ihm ist wichtig, für Menschen da zu sein und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Egal, wohin er führt. „Es ist einfach ein tolles Gefühl, für andere da zu sein und ihr Leiden zu lindern.“ Nun hofft er, dass er den Anforderungen auch gewachsen ist und nach drei Jahren ein bestandenes Examen vorweisen kann.