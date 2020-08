Wirtschaft: Junge Fachkräfte für Betriebe gewinnen

Brake /Varel Ausbildungsplätze, die längerfristig den Fachkräftenachwuchs sichern sollen, bleiben immer öfter unbesetzt. Denn Jugendliche wollen heutzutage lieber studieren. Die duale Berufsausbildung gerät durch diesen Trend ins Hintertreffen.

Der Verbund familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch/Friesland will dagegenhalten. Er bietet daher einen Workshop an zum Thema „Auszubildende führen und sicher beurteilen“. Der Termin für den Workshop ist Donnerstag, 27. August, von 9 bis 17 Uhr. Dozentin ist die Organisationsentwicklerin Raphaela Gerdes-Schmidt. Die Teilnehmer treffen sich in den Räumen der Wirtschaftsförderung Wesermarsch an der Max-Planck-Straße 4 in Brake.

Zielgruppe des Workshops sind Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte, Arbeitgeber, Fach- und Führungskräfte. Denn zunehmend kommt es darauf an, junge Menschen durch eine hochwertige Ausbildung für die Unternehmen zu gewinnen und an sie zu binden.

Ein professioneller Umgang mit den Auszubildenden spielt somit eine wichtige Rolle. Es gilt, Auszubildende richtig zu führen. Je komplexer die Inhalte und Themen, desto wichtiger werden Methoden als Brücke zwischen den Lernenden und dem Inhalt.

In diesem Seminar erfahren die Teilnehmer, wie die Auszubildenden auf die Arbeitswelt gezielt vorbereitet werden können.

Informationen zu dem Workshop gibt Gaby Koopmann unter der Telefonnummer 04401/996914.

Für Verbundmitgliedsunternehmen und deren Mitarbeiter ist die Teilnahme kostenfrei. Für Nichtmitglieder entsteht bei der Teilnahme eine Gebühr in Höhe des Jahresbeitrags im Verbund. Die Höhe der Summe ist als Information bei der Anmeldung einsehbar: https://events.wesermarsch.de/