Verkehr am Philosophenweg

Brake Die Kinder und Jugendlichen, die das Gymnasium und die IGS in Brake besuchen, kommen nicht nur mit dem Bus zur Schule. Viele werden auch mit dem Auto gebracht. Dadurch herrscht rund um die Haltestelle „Philosophenweg“ recht viel Verkehr. Immer wieder bildet sich an der Ecke Breite Straße/Philosophenweg eine lange Schlange. An der Haltestelle selbst leitet ein Einbahnstraßensystem Busse und Pkw über den Parkplatz, so dass sich die ankommenden und die abfahrenden Fahrzeuge hier nicht gegenseitig behindern.

Die Schülerinnen und Schüler, die mit dem Rad fahren, kommen sich mit den Bussen und den Autos zumindest am Morgen kaum in die Quere: Die meisten von ihnen nutzen eine andere Route und meiden die Einfahrt in den Philosophenweg.