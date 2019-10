Brake Der Automobil- und Motorradclub Brake „AMC“ hat an der Grundschule in Kirchhammelwarden die Fahrradturnier-Saison dieses Jahres beendet. Der AMC Brake führt im Auftrag des ADAC Weser-Ems die Fahrsicherheitsturniere an dem Gymnasium und der IGS in Brake sowie an den Grundschulen in der Umgebung durch und ist sogar in Oldenburg und Hundsmühlen tätig.

Bei den Fahrsicherheitsturnieren handelt es sich um ein praxisnahes Übungsprogramm für junge Radfahrer im Alter von acht bis 15 Jahren. Die Schüler absolvieren dabei verschiedene Parcours, die ihnen wichtige Fahrtechniken für den Alltag auf zwei Rädern vermitteln sollen. Ziel des Turniers ist es, dass die Kinder und Jugendlichen das Rad auch in schwierigen Situationen beherrschen können.

Der AMC Brake führte an 14 Schulen die Fahrradturniere durch, gut 1500 Kilometer legten die ehrenamtlichen hierfür zurück. Zwei große Schulen mussten die diesjährigen Termine leider absagen, da hier die Schulhöfe erneuert wurden. Den Fahrradreferenten Gerd Kuck unterstützten an den Turnieren immer neun Helfer die auch als Schiedsrichter tätig sind.

Insgesamt nahmen 870 Schüler und Schülerinnen aus 54 Klassen an den Fahrradturnieren teil. Alle Teilnehmer wurden mit einer Urkunde geehrt, und die ersten drei einer Klasse bekamen Medaillen in Gold, Silber und Bronze.

Es wurden somit 162 Medaillen an die Gewinner vergeben. Da der ADAC die Medaillen nicht mehr finanziert, musste der AMC die Finanzierung eigentlich selbst übernehmen, wozu der 33 Mitglieder zählende Club allerdings finanziell nicht in der Lage war. Hier hatte der AMC und die teilnehmenden Schulen Glück, das mit Walter Tapken ein Sponsor für das Edelmetall gewonnen werden konnte. Die Firma Tapken und Meinardus sponsorte die letzten beiden Jahre somit insgesamt 350 Medaillen.