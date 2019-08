Brake Nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen können sich vorbereiten.

Zunächst einige nützliche Tipps für Eltern zur Sicherheit ihrer Kinder auf dem Schulweg:• Wählen Sie nach Sicherheitsgesichtspunkten im Vorfeld den sichersten Weg zur Schule beziehungsweise Schulbushaltestelle aus – das muss nicht unbedingt auch der kürzeste Weg sein!• Achten Sie dabei darauf, dass möglichst Rad- und Gehwege vorhanden sind und das stärker befahrene Straßen an „gesicherten Stellen“ (beispielsweise Ampelanlagen, Zebrastreifen) überquert werden können.• „Trainieren“ Sie mit Ihrem Kind diesen Weg, so dass es sich noch „unter Aufsicht“ an richtige Verhaltensweisen gewöhnen kann und sich diese einprägt.• Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind sich ausgeschlafen und nach einem ausreichenden Frühstück „fit“ auf den Schulweg macht.• Schicken Sie Ihr Kind rechtzeitig auf den Weg, damit es den Schulweg bewusst und „stressfrei“ erleben kann.• Beobachten Sie – sofern möglich – in der Folge das Verhalten Ihres Kindes auf dem Schulweg, ohne das Kind direkt zu begleiten; so sind Sie immer über das tatsächliche Verhalten Ihres Kindes im Bilde.• Achten Sie spätestens zu Beginn der „dunklen Jahreszeit“ unbedingt darauf, dass Ihr Kind von anderen immer rechtzeitig und ausreichend erkannt wird (reflektierende Kleidung, Reflektoren an Schultasche oder Kleidung).• Über festgestellte Mängel und Gefahrensituationen auf dem Schulweg sollten Sie sich nicht nur ärgern, sondern diese unverzüglich den verantwortlichen Stellen – zum Beispiel der Verkehrswacht Wesermarsch – mitteilen.

• Einen dringenden Appell richtet die Verkehrswacht auch an alle Kraftfahrer:• Achten Sie bitte in diesen Tagen und Wochen noch mehr als sonst auf Kinder an oder auf der Straße.• Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit, fahren Sie so defensiv wie möglich.• Kinder sind und bleiben unberechenbar!

Die Verkehrswacht bietet darüber hinaus noch weitere Aktivitäten, um die Sicherheit auf dem Schulweg zu erhöhen:• Sie stellt den Gemeinden oder Schulen großflächige Spannbänder mit Aufschriften „Schule hat begonnen“ oder „Achten Sie auf Kinder“ und ähnliches zur Verfügung.• Die Verkehrswacht wirkt darauf hin, dass die Polizei speziell in den ersten Wochen des neuen Schuljahres schwerpunktmäßig an neuralgischen Punkten präsent ist und entsprechend präventiv und repressiv tätig wird.• Die selbst festgestellten – insbesondere aber die von den Bürgern mitgeteilten – Mängel und Gefahrenstellen, werden gesammelt, gefiltert und im Verkehrsraum an die zuständigen Fachbehörden weitergeleitet. Die Verkehrswacht drängt auf kurzfristiges Beseitigen dieser Mängel und Gefahren.• Das Geschwindigkeitsmessdisplay wird insbesondere in diesen Wochen zielgerichtet vor Schulen beziehungsweise im Bereich von Schulwegen eingesetzt.• Die Verkehrswacht verteilt in der gesamten Wesermarsch auf Anforderung flächendeckend Reflexüberwürfe für Kinder als Fußgänger – speziell für Erstklässler und Kindergartenkinder. Bei Bedarf melden Sie sich bitte unter Telefon 04401/935121 oder per E-Mail unter: kontakt@verkehrswacht-wesermarsch.de.