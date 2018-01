Brake Vom FSJ, dem Freiwilligen Sozialen Jahr, haben bestimmt schon viele gehört. Aber vom FSJ Kultur? „Also ich kannte das nicht“, sagt Katja Köhlken. Die 19-jährige Brakerin hat nur durch Zufall von dieser Möglichkeit erfahren. Und da sie sich sowieso für Kultur interessiert, hat sie sich dafür beworben. „Die Bewerbung ist nicht so anstrengend“, erzählt sie.

Freiwilliges Soziales Jahr Kultur Für ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur muss man sich zuerst allgemein bewerben. Dabei muss der Bewerber über sich selbst erzählen, und über seine Motivation und Erwartungen. Dann werden Einsatzstellen vorgeschlagen. Der Träger ist der Vermittler zwischen Freiwilligem und Arbeitsstätte. Er stellt die FSJ-Eignung der Arbeitsstätte sicher und organisiert die Seminare. Jedem Freiwilligen stehen 25 Urlaubstage und 25 Bildungstage zu. An den Bildungstagen besuchen die Freiwilligen Seminare. Dort treffen sie auch Freiwillige aus anderen Einrichtungen und können sich austauschen. Bewerbungsschluss für das kommende FSJ Kultur: März 2018

Katja Köhlken ist sehr froh, ihr FSJ Kultur seit dem 1. August 2017 an der Kreisvolkshochschule (KVHS) zu absolvieren. „Die Arbeit ist spannend und die Kollegen kommen aus verschiedenen Berufsfeldern. Ich habe hier viele verschiedene Werdegänge kennengelernt.“ Da hat sie auch schon eine Menge Anregungen für ihren weiteren Weg gesammelt. Wie es weitergehen soll, weiß sie noch nicht, da sie sich für vieles interessiert. Ein Studium wird es aber wohl werden.

Claudia Schütze ist für den Bereich der klassischen Volkshochschule zuständig. Im Zuge der Neustrukturierung wurde überlegt, eine Stelle für ein FSJ Kultur zu schaffen. Die soll nun eine feste Institution werden.

Gute Ergänzung

Die Geschäftsführerin der KVHS, Ulrike Michalzik, freut sich, dass sie mit Katja Köhlken als erster Freiwilligen so viel Glück hatten. Mit der zusätzlich geschaffenen Stelle „ist es ein optimaler Mix und eine gute Ergänzung“. Und Katja Köhlken wurde auch sofort sehr gut aufgenommen. „Es ist eine tolle Atmosphäre unter den Kollegen. Ich habe mich nie fehl am Platz gefühlt oder wie jemand, der nichts kann.“ Sie wurde überall mit einbezogen und hat auch schon vieles selbst gemacht.

Die 19-Jährige hat zum Beispiel viel bei der Programmplanung mitgewirkt. Bei der Erstellung des Katalogs hat sie gelernt, mit dem Programm InDesign umzugehen. Damit wäre sie ohne das FSJ Kultur wohl erst einmal nicht in Berührung gekommen. Nun hat sie bereits zwei Schulungen dazu absolviert und den Flyer für das Klimaschutzprojekt gestaltet – und das ganz allein. „Ich bin froh, dass ich das Programm dadurch kennengelernt habe. Das macht mir echt Spaß.“

Bilderbuchkino

Bald hält Katja Köhlken sogar ihren ersten Kurs ab. Am 21. Februar leitet sie ein Bilderbuchkino. Kinder zwischen 6 und 9 Jahren lernen bei dieser Veranstaltung auf spielerische Weise etwas über Klimaschutz. Die Teilnahme ist gebührenfrei. Bei anderen Veranstaltungen unterstützt sie die Mitarbeiter. Sie hat auch schon bei der Antragstellung für Fördermittel geholfen.

Ulrike Michalzik ist auf jeden Fall begeistert. Sowohl vom Konzept des FSJ Kultur, als auch im Besonderen von Katja Köhlken. „Wir haben jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht und hatten einen unglaublich positiven Einstieg.“ Sie ist ganz begeistert von ihrer ersten Freiwilligen. Wegen dieses Erfolgs will sie auch daran festhalten. „Wir haben viele pfiffige, junge Leute in der Region.“ Sie hofft, dass diese dann vielleicht auch der Region verbunden bleiben. Katja Köhlken ist auch schon gespannt auf die nächsten Bewerbungen. Sie will der KVHS „auf jeden Fall“ verbunden bleiben. Die Brakerin ist froh, dass sie sich für das FSJ Kultur entschieden hat. „Das ist sehr sinnvoll. Besonders, wenn man nach der Schule noch keinen Plan hat.“