Brake Die Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft Wesermarsch bietet im Oktober wieder einen „Coaching“-Workshop für Berufstätige und Interessierte an. Er wird an den Donnerstagen 18. und 25. Oktober sowie 1. November, jeweils von 9 bis 13 Uhr stattfinden.

Mit diesem Angebot möchte die Beratungsstelle die lokalen Rahmenbedingungen für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung verbessern. Der Workshop findet in den Räumen der Wirtschaftsförderung, Max-Planck-Str. 4, in Brake statt.

Coaching bedeutet an sich zu arbeiten, ohne es unbedingt zu müssen. Der Workshop sei ideal, wenn man eine Bestandsaufnahme an sich selbst machen will und sich fragt, wie die nächsten Schritte mit Blick auf die berufliche Entwicklung aussehen könnten. Man erlange somit Klarheit über persönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten.

An den drei Vormittagen werden die Teilnehmer mögliche Hindernisse aufspüren, ihre Potenziale ermitteln, Kompetenzen erweitern und Wege in eine Berufstätigkeit bzw. den beruflichen Wechsel planen/skizzieren können. Dabei werden sie eigene Motive und Werte klären, die hinter ihren beruflichen sowie familiären Entscheidungen stehen und ihr Selbstbild schärfen. Die Teilnehmer werden gezielt angeregt eigene Lösungen zu entwickeln.

Geleitet wird der Workshop durch Imke Leith. Sie ist Trainerin und Coach und hat 2006 Kele-Coaching gegründet. Spezialisiert ist sie auf die Themen Berufswegplanung und Selbstmanagement (ZRM) und unterstützt insbesondere Menschen in Prozessen der Veränderung. Basis ihrer Arbeit ist eine ressourcen- und lösungsorientierte Haltung. Sie legt Wert auf einen lebendigen Methodenmix sowie Nachhaltigkeit im Praxistransfer. All das geschieht mit einer großen Portion Humor und Bodenständigkeit.

Anmeldungen und Informationen gibt es unter Telefon 04401 / 996906 oder E-Mail: frauen-und-wirtschaft@wesermarsch.de.

Am Dienstag, 23. Oktober ist von 9 bis 13 Uhr der Workshop „Authentisches Auftreten - Überzeugende Körpersprache. Wie wirke ich? - Ein Feedback-Seminar“ geplant, wieder mit Imke Leith.

Körpersprache ist die „Geheimsprache” von Kommunikation und diese entscheidet, ob wir den Job bekommen, der Chef uns mag oder ob die Kollegen uns unterstützen. Unsere Ausstrahlung und Präsenz sind somit der wahre Erfolgsfaktor.

Dieses Seminar wendet sich an Berufstätige und Interessierte, die ihre persönliche Ausdruckskraft erleben, erkennen und optimieren wollen. Sie erfahren warum das Gesagte mit den Körpersignalen übereinstimmen sollte, und wie Sie auf andere authentisch und stimmig wirken. Den Teilnehmern werden praktische Übungen, Kurzpräsentationen und Feedback-Runden geboten.

Anmeldungen und Informationen gibt es bei der Beratungsstelle, Ansprechpartnerin ist Maike Breuker Telefon 04401 /99 69 14.