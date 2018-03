Brake /Wesermarsch In rot, grün und gelb leuchten Paprika, Gurke und Apfel den Kindern entgegen. Obst und Gemüse ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch richtig lecker und gesund.

Das wissen Jacqueline Lüschen, Sylvia Bruns und Anne Dieckmann ganz genau. Sie sind das Team von „Muddis kochen“, dem NWZ-Blog rund um die Familienküche, der auf Facebook bereits von mehr als 20 000 Menschen abonniert wurde.

Gesunde Ernährung

Die engagierten Frauen mit dem Faible für gesunde Ernährung sind auch in diesem Jahr wieder in Kindergärten in der Wesermarsch unterwegs. Im Mai und Juni bereiten sie in sechs Einrichtungen ein „Frisches Frühstück“ mit Vorschülern zu.

Für jedes Vorschulkind im Gewinner-Kindergarten gibt es ein Frühstücks-Set. Damit in der Pause gesunde Snacks geknabbert werden können, erwartet jedes Kind eine Brotdose und eine kleine Kühltasche. Außerdem mit im Paket: eine Getränkeflasche. Die „Muddis“ bringen nicht nur frisches Brot und Milchprodukte mit, sondern auch jede Menge Obst, Gemüse sowie kleine Überraschungen. Doch es wird nicht nur gemeinsam gegessen. Das „Muddis-Team“ zeigt den Vorschülern auch, was zum gesunden Frühstück dazu gehört, damit der Tag gut losgeht.

Spielerisch lernen die Kinder, welche Nahrungsmittel sie auswählen sollten, um mit viel Energie in den Schultag zu starten. Anschaulich wird den Mädchen und Jungen erklärt, warum welche Lebensmittel gut für sie sind.

Unterstützt wird die Aktion von der Bäckerei Bruno, der Molkerei Ammerland, dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV), der Landessparkasse zu Oldenburg und dem NWZ-Kinderclub.

Zusätzlich lockt ein Auftritt von Maltes Rasselbande und dem NWZ-Kinderclub mit Flux und Fluse. Sie sind die Stars auf einem Kindergarten-Abschlussfest im Sommer, das unter den sechs Gewinner-Kindergärten verlost wird.