Öpnv: Mundschutz in Bussen dringend empfohlen

Brake /Wesermarsch Mit Mundschutz in den Öffentlichen Personennahverkehr: Eine Vorschrift ist das nicht, aber der Landkreis Wesermarsch empfiehlt jetzt ausdrücklich, im ÖPNV einen Mundschutz zu tragen – zumal ab kommenden Montag, 27. April, die Taktung im Personennahverkehr wieder hochgefahren wird.

Nachdem der Fahrplan im Zusammenhang mit der Corona-Krise und den Schulschließungen seit 16. März auf den Ferienfahrplan umgestellt war, teilt der Landkreis nun mit, dass ab Montag wieder der reguläre Fahrplan gilt.

Ab 27. April beginnen die Prüfungsvorbereitungen für die Schüler der neunten, zehnten und dreizehnten Jahrgänge. Am 4. Mai soll der Präsenzunterricht auch für die Grundschüler des vierten Jahrgangs beginnen. In einem wöchentlichen Rhythmus sollen die weiteren Jahrgänge folgen.

Diese schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes hat zur Folge, dass die Busse am 27. April bezüglich der Fahrgastzahlen nur sehr dünn besetzt sein werden und es somit keine Probleme beim Einhalten des Sicherheitsabstands geben wird.

Nach dem Plan des Kultusministeriums soll der Präsenzunterricht Anfang Juni wieder alle Jahrgänge umfassen. „Jedoch auch dann besteht keine Sorge, dass die Busse überfüllt sein werden“, so die Mitteilung vom Landkreis. Das Kultusministerium habe festgelegt, dass alle Klassen in zwei Lerngruppen aufgeteilt werden müssen. Die Busse für die Schülerbeförderung müssten dann also auch nur halb so viele Schüler wie üblich befördern. Die Schüler werden gebeten, die klassischen Schulbuslinien zu nutzen und auf Fahrten mit der Buslinie 440, dem Wesersprinter, zu verzichten, damit diese stark genutzte Linie nicht überbeansprucht werde. Und wenn alle Fahrgäste einen eigenen Mundschutz nutzen, kann das Ausbreitungsrisiko minimiert werden, weshalb das Tragen eines Mundschutzes empfohlen werde.

Zum Schutz der Busfahrer werde der Einstieg in den Bus weiterhin nur über die hintere Tür möglich sein. Die erste Sitzreihe bleibt abgesperrt. Auch würden die Busse häufiger gereinigt. Die Fahrkarten müssen über Ticketautomaten, Apps oder andere Verkaufsstellen erworben werden.