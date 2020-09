Senioren im Alltag begleiten

Brake /Wesermarsch Im Landkreis Wesermarsch werden weiter ehrenamtliche Seniorenbegleiter gesucht. Unter dem Motto „Gemeinsam – statt einsam! Selbstbestimmt und selbstständig im Alter“ will der Senioren- und Pflegestützpunkt Wesermarsch dieses Ziel unterstützen und bietet deshalb allen Interessierten die Möglichkeit, sich kostenlos als ehrenamtliche Seniorenbegleiter ausbilden zu lassen.

Zu einem Informationstermin für die Schulung wird für Dienstag, 15. September, in die Kreisvolkshochschule Wesermarsch (KVHS), Bürgermeister-Müller-Straße 35 in Brake, eingeladen. Das Info-Treffen beginnt um 9 Uhr. Die Schulung selbst beginnt am 29. September und findet dienstags von 9 bis 12 Uhr in der KVHS in Brake an elf Terminen statt.

Um frühzeitige Anmeldung wird beim Senioren- und Pflegestützpunkt Wesermarsch bei Susanne Meyer-Klein gebeten. Der Pflegestützpunkt befindet sich an der Rönnelstraße 11 in Brake, Telefonnummer 04401/927623. Anmeldung per E-Mail an Susanne.meyer-klein@lkbra.de