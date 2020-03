Sterbebegleitung In Der Wesermarsch: Sie machen das Leben würdevoll bis zuletzt

Brake /Wesermarsch Sterben zu Hause ist kein Traum. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Hospizdienstes des Diakonischen Werkes in der Wesermarsch besuchen Betroffene zu Hause, im Alten- und Pflegeheim oder im Krankenhaus. Sie verschenken Zeit, geben Zuwendung und Entlasten die Angehörigen.

Der Ambulante Hospizdienst erklärt, wie der Dienst abläuft: Zuerst erfolgt der Besuch einer Koordinatorin, um die Wünsche und Bedürfnisse des Betroffenen zu erfahren. Das Angebot des Ambulanten Hospizdienstes wird durchgesprochen, die Begleitung ist für den Patienten kostenfrei und geschieht unabhängig von Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung.

Die Würde des Menschen stehe immer im Vordergrund einer Begleitung, heißt es in einer Pressemitteilung. Dem Sterbenden werde Respekt und Achtung entgegengebracht. Durch liebevolle, vorausschauende Planung in der Patientenbegleitung wird die Lebensqualität des Sterbenden verbessert.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter hätten Zeit und Verständnis, so die Mitteilung. Die Tätigkeiten seien unterschiedlicher Natur: Einem pflegenden Angehörigen werden ein paar Stunden Pause verschafft, mit dem Klienten intensive Gespräche geführt oder am Sterbebett ist einfach jemand da. Wie die Ehrenamtlichen das schaffen? Sie betrachten das Sterben als einen Teil des Lebens, als einen Vorgang, der weder verkürzt noch verlängert werden soll. Sie lehnen aktive Sterbehilfe ab und unterliegen der Schweigepflicht.

Voraussetzung für diese Arbeit sei eine hospizliche Haltung, so die Mitteilung: Es ist eine Grundhaltung für das Leben bis zuletzt. Die Situation von schwerstkranken und sterbenden Menschen zu verändern und sie in Würde bis zum Tod zu begleiten, ist die Motivation. Ehrenamtliches Engagement in der Hospizarbeit sei untrennbar mit Liebe und Achtung gegenüber einem bedürftigen Menschen verbunden. Mitaushalten und Verlässlichkeit für Menschen in einer existenziellen Grenzsituation steht mit im Vordergrund der Arbeit.

Die Ehrenamtlichen bilden das Sprachrohr für den Erkrankten und für die Angehörigen. Die Gesellschaft wird durch die hospizliche Arbeit sensibilisiert.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind durch fachkundige Ausbildung und praktische Erfahrungen für den Dienst qualifiziert. Auch dieses Jahr wird wieder ein Qualifikationskurs zur ehrenamtlichen Mitarbeit in der Hospizarbeit angeboten. Er startet am 28. August 2020. Interessierte melden sich telefonisch unter Telefon 04401/706549 oder per Mail an spiegelberg@diakonisches-werk-wesermarsch.de.