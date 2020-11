Vorbereitungen für Corona-Impfzentrum laufen an

Brake /Wesermarsch Alle warten auf den Impfstoff, der dabei hilft, der Corona-Pandemie Herr zu werden. Ist der Impfstoff da, müssen Strategie und Infrastruktur zur Durchführung der Impfungen stehen. „Wir reden hier nicht von ein paar Impfungen, vielleicht müssen wir 70 000 durchführen.“ Angesichts dieser Zahlen, berichtet Erster Kreisrat Hans Kemmeries, dass die Vorbereitungen für eine Massenimpfung in der Wesermarsch aktuell angeschoben werden.

Fakten seien zu dem Thema von der Landesregierung noch nicht genannt, die Rede sei aber von niedersachsenweit etwa 60 Impfzentren, so Kemmeries: „Wir rechnen mit einem Impfzentrum im Landkreis, das dann in einer großen Halle oder ähnlichem eingerichtet werden soll. Darum muss sich der Landkreis kümmern.“ Mit Unterstützung, beispielsweise bei der Verpflegung und der Logistik, rechnet der Kreis durch örtliche Vereine und Verbände. Die große Unbekannte sei derzeit, welches Personal die Impfungen durchführen soll. Kemmeries: „Die Gesundheitsämter sind zwar grundsätzlich dazu in der Lage, Impfungen durchzuführen, und auch das Schutzmaterial haben wir. Aber die Gesundheitsämter sind zu eingespannt bei der Nachverfolgung der Kontakte, da können wir kein Personal rausziehen.“

Und auch bei den niedergelassenen Ärzten macht sich der Erste Kreisrat wenig Hoffnung auf freie Kapazitäten für eine Impfaktion mit derlei Ausmaß. Die Praxen seien ebenfalls am Limit.

