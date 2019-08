Brake Neue Instrumente für das Jugendorchester, mehr Trainingsplätze für die Fußballjunioren oder die gemeinsame Fahrt in ein Zeltlager: Ideen, die Jugendarbeit in Vereinen zu fördern, sind häufig schnell geboren. Mitunter aber reichen die vorhandenen finanziellen Mittel in den Vereinen nicht aus, um diese Vorhaben am Ende auch umzusetzen.

Mit einer Teilnahme am Vereinsvoting der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) lassen sich vielversprechende Projekte eher verwirklichen. Erstmals im Landkreis Wesermarsch startet die LzO unter dem Motto „Dein Verein gewinnt!“ diesen Wettbewerb, der sich an gemeinnützige Vereine, Einrichtungen und Organisationen richtet.

Bei den Projekten für das Vereinsvoting der Sparkasse soll das Engagement für Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt stehen, teilt die Bank mit. Die Vorhaben müssen sich noch in der Planungs- oder Umsetzungsphase befinden. Sind die Voraussetzungen erfüllt, können sich die Vereine vom 9. bis zum 30. September auf lzo.com/vereinsvoting registrieren. Dort ist ein Bewerbungsvideo, das den Verein und das Projekt präsentiert, hochzuladen.

Ziel des Wettbewerbes ist es, in der Abstimmungsphase vom 14. Oktober bis zum 1. November möglichst viele Stimmen aus der Bevölkerung auf das jeweilige Projekt zu vereinen. Den fünf Vereinen mit den meisten Stimmen aus dem Landkreis winken je 2000 Euro für die Vereinskasse.

„In der heutigen Zeit ist es nicht mehr so selbstverständlich wie noch vor einigen Jahren, dass Jugendliche ihre Freizeit in Vereinen verbringen. Doch es zeigt sich immer noch, dass das Vereinsleben Jugendliche für die Gesellschaft fit macht“, ist sich Andreas Vollert, Direktor Privatkunden der LzO im Landkreis Wesermarsch, sicher. Im Verein würden die Jugendlichen lernen, worauf es ankommt. „Mit der Aktion wollen wir Vereine und Organisationen auf eine besondere Art und Weise fördern. Wir freuen uns auf ganz viele kreative Bewerbungen“, so Vollert weiter.

Das Teilnahmeprinzip ist einfach: Anmelden, ein tolles Video drehen und viele Menschen zum Abstimmen motivieren. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter lzo.com/vereinsvoting oder in den Filialen im Landkreis.