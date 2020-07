Wettbewerb: Tolle Leistungen bei Science Olympiade

Brake Sichtlich stolz und zufrieden nahmen Enjilina aus der 6b und Emma aus der 8d am Gymnasium Brake ihre Urkunden von Schulleiterin Silvia Warns und Lehrerin Wiebke Böschen entgegen.

Bei der 17. Internationalen Junior Science Olympiade 2020, ein Wettbewerb mit etwa 5000 Teilnehmern aus allen Bundesländern zur Nachwuchsförderung in den Naturwissenschaften, haben beide Schülerinnen des Gymnasiums mit Erfolg teilgenommen und sich auf Grund ihrer hervorragender Leistungen für die zweite Auswahlrunde qualifiziert.

„Nur etwa ein Fünftel aller Teilnehmer war für die zweite Runde qualifiziert, ein beachtlicher Erfolg für beide Schülerinnen!“, betonte Wiebke Böschen.

Die Lehrerin hatte den Wettbewerb am Gymnasium Brake koordiniert. In der ersten Runde mussten die Teilnehmer Experimente und Aufgaben in Heimarbeit zum Thema „Alles Tinte?“ bearbeiten.

In der zweiten Runde war ein 45-minütiger Multiple-Choice-Test mit Fragen aus den Bereichen Biologie, Chemie und Physik zu bestehen.

Die nächste Internationale Junior Science Olympiade 2021 startet am 1. November 2020. Ansprechpartnerin am Gymnasium Brake ist Wiebke Böschen.