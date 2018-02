Brake Abiturienten in der Heimat zu halten und für die Region zu begeistern sowie hiesige Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften zu unterstützen – dabei soll der Job-Bus der Jade-Bay helfen. Der soll nach einer gelungenen Premiere in den Herbstferien in den Osterferien ein zweites Mal durch die Region fahren. An Bord: Schüler der Sekundarstufe II. Ihr Ziel: 18 Unternehmen und Einrichtungen zwischen Wilhelmshaven und Lemwerder. Aus der Wesermarsch sind sieben Unternehmen dabei: L.I.T. und Rehau (Brake), Aljo (Berne) Lürssen Werft (Lemwerder), Premium Aerotec, Helios Klinik und Rhenus Midgard (Nordenham).

Die Schüler können aus neun Angeboten wählen – oder sich auch für mehrere anmelden. Die Fahrten zu jeweils zwei Unternehmen reichen von Studium/IT über Maritime Wirtschaft bis hin zu Industrie und Produktion. Aber auch Soziales und Gesundheit sowie Öffentlicher Dienst sind Themenfelder. Insgesamt stehen 200 Plätze zur Verfügung. „Zur Not chartern wir auch einen zweiten Bus“, kündigte Simone Busjahn, Fachkräfteberaterin der Jade-Bay an, dass alle Interessierten bedient werden sollen. Ihr Kollege Svan-Gunnar Strauch zeigte sich zufrieden mit der Premiere im vergangenen Herbst. Das habe eine Befragung der Teilnehmer ergeben. „Gut 83 Prozent fanden die Fahrt hilfreich für ihre Berufsorientierung.“ 90 Prozent der Teilnehmer hätten Interesse bekundet, sich an weiteren Fahrten zu beteiligen. Zielgruppe der Aktion sind 3500 Schüler aus 17 Schulen in der Region, vorrangig aus den Jahrgängen 11 und 12. Jade-Bay ist die interkommunale Entwicklungsgesellschaft der Landkreise Wesermarsch, Friesland und Wittmund sowie der Stadt Wilhelmshaven.

„Viele Jugendliche wollen gerne in der Region bleiben. Zugleich wünschen sich die Unternehmen Nachwuchskräfte, die dauerhaft im Betrieb bleiben“, sagte Tobias Laske, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Wilhelmshaven. „Da liegt es nah, Interesse füreinander zu wecken.“ Und das könne im Betrieb viel besser als in Gesprächen, weiß Beate Schmitz. Die Beraterin für Abiturienten, bei der Agentur für Arbeit betont: „Eine gut vorbereitete Betriebserkundung liefert ähnliche Informationen wie ein Praktikum.“

„Den Abiturienten stehen auch nach einer betrieblichen Ausbildung alle Wege offen, auch ein Studium“, betont Jörn Mönnich, Ausbildungsleiter bei Aljo. Mit einer Ausbildung habe man aber einen Bezug zur Praxis, den Arbeitgeber sehr schätzen würden. „Mit einer Ausbildung hört es nicht auf“, betont auch Laske. „Sie ist ein erster Schritt in den Arbeitsmarkt“ – mit besten Karrierechancen. „Es lohnt sich, dafür ein, zwei Ferientage zu opfern.“

Eine Tour dauert je nach Ziel maximal von 9.30 bis 17 Uhr. Die Abfahrtsorte werden entsprechend der Anmeldungen eingerichtet. Die können ab sofort bis zum 7. März online unter www.jb.chancenregion-jadebay.de abgegeben werden. Die Teilnahme ist kostenfrei, Verpflegung ist inklusive. Auf der Internetseite der Jade-Bay sind auch zwei kurze Filme aus dem vergangenen Jahr zu sehen.