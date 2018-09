Brake Hin zum zuckerfreien Vormittag, zurück zur Stulle mit Wurst und Käse und dem Wasser als Standardgetränk. Und das Ganze in Kombination mit gründlichem Zähneputzen: Es könnte so einfach sein. Ist es aber nicht.

Warum auch immer: Immer häufiger leiden schon kleine Kinder unter Karies, haben Löcher in den Zähnen, teilweise sogar braune Stummel im Mund, wo eigentlich weiße Milchzähne blitzen sollten. „Es wird schlechter und damit immer mehr zum Thema, das aber keiner richtig hören will.“ Das ist die Wahrnehmung von Claudia Leppin, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Andrea Dobbert-Jasper das Team der Jugendzahnpflege des Landkreises Wesermarsch bildet.

Tipps zum Putzen zum Tag der Zahngesundheit am 25. September „KAI“ lautet das Stichwort, dass man sich merken sollte, wenn es um das richtige Zähneputzen geht. Das K steht für Kauflächen. Die sollten beim Zähneputzen zuerst mit kurzen Hin- und Herbewegungen geschrubbt werden. Dann geht es weiter mit dem A für Außenflächen: Die gilt es in kreisenden Bewegungen von der Mitte beginnend nach außen zu putzen. Das I steht für die Innenflächen, die zum Schluss in kreisenden Bewegungen geputzt werden. Dabei sollte man immer von Rot nach Weiß arbeiten – also vom Zahnfleisch hin zu den Zahnflächen. Kinder sollten im Optimalfall dreimal täglich die Zähne putzen. Wichtig dabei: Die Jungen und Mädchen sollen eigenständig putzen, was auch die Motorik schult. Die Eltern müssen aber nachputzen, damit die Zähne wirklich gründlich gereinigt sind. Der 25. September ist seit 28 Jahren der „Tag der Zahngesundheit“. Initiiert wurde der Aktionstag von einem Verbund aus Zahnärzteschaft und Krankenkassen. Das Team Zahngesundheit der Wesermarsch arbeitet mit 25 Zahnarztpraxen im Landkreis zusammen, die die Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen ermöglichen. Das Team berät auch individuell und ist immer freitags von 8.30 bis 12 Uhr im Büro an der Rönnelstraße 10 in Brake unter Telefon 04401/927533 oder Jugendzahnpflege@lkbra.de erreichbar.

Sie beraten in 47 Kindergärten, 29 Grund- und Förderschulen sowie 31 Krippen in der Wesermarsch zum Thema Zahngesundheit – rund 5500 Kinder werden jährlich betreut. „Und nein: Wir putzen nicht einfach nur mit den Kindern Zähne. Wir bieten richtige Unterrichtseinheiten an. Es geht darum, Zahngesundheit zu lernen“, sagt Claudia Leppin.

Was den beiden Frauen wichtig ist: Niemand soll mit erhobenem Zeigefinger über Zahnpflege und Ernährung belehrt werden, kein Kind und keine Eltern vorgeführt werden. „Wir wollen einfach nur helfen und ein Angebot unterbreiten“, so Leppin.

Den Kindern macht es Spaß, wenn die beiden Frauen mit vielen Zahnmodellen, Infomaterial, einem Detektivkoffer für die Suche nach Karies und diversen Handpuppen anrücken, um den Kindern spielerisch zu zeigen, wie sie richtig putzen und wie wichtig das Zähneputzen ist. Da gibt es zum Beispiel den Schaumstoffzahn, an dem jede Menge Essensreste kleben, den Drachen Mimi und das Krokodil Kroko, die nur zu gerne den Kindern ihre üppigen Beißerchen zeigen.

Kaputte Zähne: Was bedeutet das für Kinder? „Die Kinder sind untereinander oft gemein. Hat ein Kind braune Zähne, wird es gehänselt, ist ein Außenseiter, mag gar nicht mehr richtig lachen“, weiß Andrea Dobbert-Jasper. „Und ein desolates Gebiss ist wie eine handtellergroße offene Wunde: Da gibt es massenhaft Keime, die in den gesamten Organismus gelangen können“, so Claudia Leppin. Außerdem befinde sich unter jedem Milchzahn der richtige Zahn, der so von vornherein Schaden nehmen könne.

Als Ursachen für die zunehmenden Zahnprobleme machen die Zahnmedizinischen Fachangestellten mehrere aus: Es wird zu wenig und nicht richtig geputzt und es werden den ganzen Tag über zu viele zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke verzehrt. „Alles dreht sich eigentlich darum, wann was gegessen wird und wann die Zähne geputzt werden“, bringt es Claudia Leppin auf den Punkt. Es gehe nicht darum, Kindern Süßigkeiten zu verbieten.

Das Team der Jugendzahnpflege umschreibt einen Tag, der den Kinderzähnen nichts Böses tut: Morgens zum Frühstück zuhause dürfe es ruhig ein süßes Frühstück geben – ein Marmeladenbrot zum Beispiel. „Wichtig ist: Nach dem Frühstück müssen die Zähne geputzt werden. Nicht schon vorher“, so Dobbert-Jasper.

Dann sollte der möglichst zuckerfreie Vormittag beginnen. In die Frühstücksdose für den Kindergarten gehört demnach eine Stulle, belegt mit Käse oder Wurst, klein geschnittenes Gemüse und vielleicht etwas Obst. Als Getränk: Wasser. Keine Schorlen, und schon gar nicht aus Nuckelflaschen. „Trinken Kinder immer aus diesen Sportflaschen und nicht aus dem Becher, werden die Zähne noch so richtig vom Saft umspült“, gibt Claudia Leppin zu bedenken: „Die Zähne sind dann nie richtig sauber.“

Nach dem Mittagessen dürfen Kinder auch ihren süßen Nachtisch genießen – aber auch danach sollte der Griff zur Zahnbürste erfolgen. Abends muss vor dem Zubettgehen besonders gründlich geputzt und danach darf auf keinen Fall noch Saft getrunken werden.

Das Team der Jugendzahnpflege empfiehlt allen Eltern, ihre Kinder zum eigenständigen Zähneputzen zu ermuntern. „Aber natürlich müssen die Eltern nachputzen“, sagt Claudia Leppin. Zu achten sei dabei auch auf eine altersgerechte Zahnbürste: „Oft sind die Bürsten zu groß, die Kindern kommen damit nicht bis an die hinteren Zähne heran.“

Überhaupt würden die zahnmedizinischen Fachangestellten gerne bei ihrer Vorsorgearbeit verstärkt bei den Eltern ansetzen – weil es effektiver im Sinne der Zahngesundheit der Kinder wäre. „Aber an die Eltern kommen wir kaum heran“, bedauert Andrea Dobbert-Jasper. Claudia Leppin nennt ein Beispiel: „Wir bieten immer auch an, Elternabende durchzuführen. Im letzten Jahr gab es in einer Einrichtung mit 80 Kindern fünf Eltern, die sich angemeldet haben, aber mehr Kindern mit Zahnproblemen.“