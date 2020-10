Blindenschrift kennen lernen

Burhave Bevor die Spielscheune in Burhave am Montag bis zum Ende des Monats wegen der Corona-Pandemie ihre Pforten schließen muss, findet an diesem Wochenende noch eine Aktion statt, bei der Besucher die Möglichkeit haben, sich die Blindenschrift anzuschauen und diese auszuprobieren. Jedes Kind, das daran teilnimmt, erhält ein Spiel als Geschenk. Bislang konnte man bei der Aktion Blindenspiele ausprobieren; das geht dieses Jahr wegen Corona nicht. Die Aktion initiiert die Integrationslehrerin Vanessa Zimmermann mit Unterstützung der Aktion Mensch.

