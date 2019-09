Burhave Burhave ohne eigene Blutspende-Aktionen? Das war für die Burhaver völlig undenkbar, als der Blutspende in Burhave vor fünf Jahren das Aus drohte. Jahrelang hatte die Freiwillige Feuerwehr die Spendenaktionen organisiert. Doch die ehrenamtlichen Brandretter konnten die Aktion zusätzlich zu ihrem Engagement bei der Feuerwehr zeitlich einfach nicht mehr stemmen.

Kurzerhand taten sich fünf Familien aus Burhave zusammen und gründeten das Team Burhave, das von nun an die Blutspende organisierte. Denn dem Team war es besonders wichtig, den Butjentern eine Blutspende vor Ort zu ermöglichen. „Natürlich haben wir auch immer wieder ein paar Urlauber unter unseren Spendern. Aber man fährt ja nicht in den Urlaub, mit dem Vorsatz, da Blut zu spenden. Das macht man eher zu Hause zur Blutspende“, berichtet Katja Reinecke.

Zurzeit 13 Mitglieder

Kaja Reinecke gehört, genau wie Carmen Schulz, seit der Gründung zum Team. Ihre Männer sind bei der Feuerwehr und die Frauen hatten sie schon früher bei den Blutspende-Aktionen unterstützt. Nun ist es umgekehrt. Inzwischen gehören 13 Leute aus sieben Familien zum Team Burhave. Das fünfjährige Bestehen des Teams will die Gruppe feiern – und zwar natürlich mit einer Blutspende-Aktion.

Diese soll am Mittwoch, 25. September, von 17 bis 20 Uhr, im Rathaussaal stattfinden. Zur Stärkung nach der Spende gibt es dieses Mal Leckeres vom Grill. Als Grillmeister fungiert Alfred Reinecke.

Mit den Vorbereitungen der Aktion hat das Team Burhave längst begonnen. Zuerst wurde der Termin mit dem Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes abgesprochen. Der nimmt die eigentliche Spende vor. Das Team Burhave organisiert alles andere. „Etwa drei Wochen vor dem Termin hängen wir die Plakate auf“, erzählt Katja Reinecke. Circa eine Woche vor der Spendenaktion bestellen die Organisatoren Brötchen, Aufschnitt, Käse und mehr.

„Einen Tag vorher fangen wir mit dem Aufbau im Rathaussaal an, stellen Tische und Stühle auf“, sagt Katja Reinecke. „Tassen und Teller bringen wir meist erst am Tag der Spende mit und holen natürlich das Brot, die Brötchen und den Aufschnitt ab“, fügt Carmen Schulz hinzu. Ab circa 15 Uhr am Spendentag treffen sich die Mitglieder des Teams im Rathaussaal, um Brötchen und Brote zu schmieren. Nach der Spende räumen sie alles wieder auf. Etwa gegen 22 Uhr hat dann auch das Team Burhave Feierabend, erzählt Carmen Schulz.

Die allererste Spende vor fünf Jahren hat das Team noch aus eigener Tasche vorgestreckt, erinnert sich Carmen Schulz. Nach und nach erhielt das Team auch Spenden, zum Beispiel von Butjadinger Geschäfts- und Privatleuten. Für jeden Spender bei der Aktion bekommt das Team außerdem eine Art Aufwandsentschädigung.

Einen Teil davon nutzt das Team Burhave, um die Kosten zum Beispiel für Brötchen, Aufschnitt, Kaffee und Tee zu decken. Doch den Großteil des Geldes gibt das Team an Organisationen und Einrichtungen in der Region weiter. Das Team hat keine eigene Vereinskasse. „Wir sind einfach nur eine Interessengemeinschaft, die gesagt hat, ein so großer Ort wie Burhave muss auch weiterhin Blutspende-Aktionen anbieten. Deshalb behalten wir nur so viel Geld, wie wir benötigen, um Essen und Getränke zu bezahlen. Den Rest geben wir weiter“, sagt Katja Reinecke. „Wer bei uns spendet, spendet also immer zweimal“, sagt sie schmunzelnd.

Die Kita in Waddens hat das Team Burhave zum Beispiel mit integrativem Spielzeug bedacht. Die Kita in Burhave erhielt, dank einer zusätzlichen Spende, eine große Holzburg. Dieses Mal hat das Team wieder eine zusätzliche Geld-Spende erhalten und möchte die Grundschule Butjadingen mit einer größeren Überraschung erfreuen. Was genau das ist, wollen Katja Reinecke und Carmen Schulz noch nicht sagen, aber das Geschenk soll bei der Blutspende-Aktion am Mittwoch zur Besichtigung ausgestellt werden, verraten sie vorab. „Wir denken, das wird bei den Kindern und Lehrern gut ankommen“, freut sich Carmen Schulz schon jetzt.

Zweimal im Jahr organisiert das Team die Blutspende-Aktion in Burhave. Die genauen Termine setzt das DRK fest. Die Aktionen finden in Burhave aber immer im Januar und im September oder Oktober statt. Zu diesen beiden Terminen kann sich das Team Burhave auf seine „Stammkunden“ verlassen.

Immer neue Erstspender

Einige tauschen sogar ihre Schichten bei der Arbeit oder nehmen sich frei, um teilnehmen zu können. Das gilt natürlich auch für die Teammitglieder selbst. Rund 70 Spender bekommt das Team Burhave meist zusammen. „Und es sind eigentlich immer vier bis fünf Erstspender dabei“, freut sich Katja Reinecke.

Auf möglichst viele Spender hofft das Team auch für diesen Mittwoch. Dann wird bereits zum zweiten Mal auch eine Typisierung für die Deutsche Knochenmarkspender-Datei (DKMS) möglich sein.