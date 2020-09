Grundschule Butjadingen: Mit der Cloud durch die Krise

Burhave Insgesamt 32 Kinder haben jetzt in Burhave ihre Schullaufbahn gestartet. Aufgrund der Corona-Pandemie lief die Einschulung in ungewohnter Form ab. Mit einem zeitlichen Abstand fand die Begrüßung der beiden 1. Klassen in Etappen statt.

Klassenlehrerin der neuen 1a an der Grundschule Butjadingen ist Beate Pieper. Sie unterrichtet zehn Mädchen und vier Jungen. Zur Klasse 1b, die von Grietje Barr geleitet wird, gehören je neun Mädchen und Jungen.

Bei der Einschulung in zwei Etappen war zunächst die Klasse 1a an der Reihe; anderthalb Stunden später folgte die 1b. Jedes Kind durfte zwei Begleitpersonen mitbringen.

Ohne Gottesdienst

Anders als sonst ging die Einschulung in diesem Jahr nicht mit dem gemeinsamen Besuch eines Gottesdienstes in der St.-Petri-Kirche einher. Pastor Klaus Braje sprach aber in der Schule für jede der beiden Klassen ein Grußwort, ebenso die Schulleiterin Christine Thaden-Decken.

Während die neuen Erstklässler im Anschluss daran ihren ersten Unterricht hatten, informierte die Rektorin die Eltern über das aktuelle Hygienekonzept und andere schulorganisatorische Dinge. Denn auch der ansonsten übliche Elternabend muss wegen der aktuellen Corona-Einschränkungen ausfallen.

Die Grundschule Butjadingen hat bereits in den Osterferien die so genannte Schul-Cloud eingeführt. Diese Internetplattform – ähnlich einer Whatsapp-Gruppe, aber sicherer – ermöglicht den Austausch zwischen Eltern und Lehrern über das Smartphone.

Lob von den Eltern

Die Cloud kommt darüber hinaus beim Home-Schooling zum Einsatz und wurde bereits vor den Sommerferien erfolgreich eingesetzt. „Das läuft alles sehr gut und wir haben auch viel Lob dafür von den Eltern bekommen“, sagt Beate Pieper.

Die Eltern dürfen die Schule derzeit nur in Ausnahmefällen aufsuchen. Auch Klassenfahrten und -ausflüge können aufgrund der Corona-Pandemie vorerst nicht stattfinden.